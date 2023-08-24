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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 25.08.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-24T23:52
2023-08-24T23:52
2023-08-25T06:45
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна"."Сообщают о взрыве в Одессе", - пишет издание в своем Telegram-канале.Воздушная тревога объявлена также в Николаевской области. Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на взрыв, устроенный Киевом на Крымском мосту.Украина вновь атаковала переправу через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские Вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
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в мире, одесса, вооруженные силы рф, украина, николаевская область
В мире, Одесса, Вооруженные силы РФ, Украина, Николаевская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
"Страна.ua": в Одессе после сигнала воздушной тревоги прогремели взрывы