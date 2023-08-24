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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 25.08.2023
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23:52 24.08.2023 (обновлено: 06:45 25.08.2023)
https://ria.ru/20230824/vzryv-1892108925.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 25.08.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-24T23:52
2023-08-25T06:45
в мире
одесса
вооруженные силы рф
украина
николаевская область
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна".&quot;Сообщают о взрыве в Одессе&quot;, - пишет издание в своем Telegram-канале.Воздушная тревога объявлена также в Николаевской области. Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на взрыв, устроенный Киевом на Крымском мосту.Украина вновь атаковала переправу через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские Вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
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в мире, одесса, вооруженные силы рф, украина, николаевская область
В мире, Одесса, Вооруженные силы РФ, Украина, Николаевская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

"Страна.ua": в Одессе после сигнала воздушной тревоги прогремели взрывы

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкВид на Одесский морской вокзал и отель "Одесса" с Потемкинской лестницы
Вид на Одесский морской вокзал и отель Одесса с Потемкинской лестницы - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Вид на Одесский морской вокзал и отель "Одесса" с Потемкинской лестницы. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна".
«

"Сообщают о взрыве в Одессе", - пишет издание в своем Telegram-канале.

Бердянск - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Запорожье
Вчера, 23:15
Воздушная тревога объявлена также в Николаевской области.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на взрыв, устроенный Киевом на Крымском мосту.
Украина вновь атаковала переправу через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские Вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
Разбитое окно в жилом доме в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
На севере Донецка прогремели взрывы
Вчера, 08:45
 
В миреОдессаВооруженные силы РФУкраинаНиколаевская область
 
 
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