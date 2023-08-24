https://ria.ru/20230824/tramp-1892109242.html
Суд в Джорджии назначил дату рассмотрение по существу дела Трампа
Суд в Джорджии назначил дату рассмотрение по существу дела Трампа - РИА Новости, 24.08.2023
Суд в Джорджии назначил дату рассмотрение по существу дела Трампа
Суд в Джорджии постановил начать 23 октября рассмотрение по существу дела экс-президента США Дональда Трампа, который вместе с 18 соратниками обвиняется в... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T23:57
2023-08-24T23:57
2023-08-24T23:57
в мире
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ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Суд в Джорджии постановил начать 23 октября рассмотрение по существу дела экс-президента США Дональда Трампа, который вместе с 18 соратниками обвиняется в попытках изменить в свою пользу результаты выборов в штате. Местные журналисты публикуют в социальной сети X (экс-Twitter) документ, адресованный бывшему адвокату Трампа Кеннету Чезбро. Прокуратура запросила единую дату начала слушаний для всех подзащитных. Заседание для формального зачтения обвинений с возможностью дать на них ответ запланировано на 6 сентября, обмен доказательной базой предлагается провести в срок до 30 сентября.
https://ria.ru/20230824/tramp-1891878283.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джорджия, сша, дональд трамп
В мире, Джорджия, США, Дональд Трамп
Суд в Джорджии назначил дату рассмотрение по существу дела Трампа
Разбирательство по существу дела Трампа в Джорджии начнется 23 октября