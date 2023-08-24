https://ria.ru/20230824/tramp-1892109242.html

Суд в Джорджии назначил дату рассмотрение по существу дела Трампа

Суд в Джорджии назначил дату рассмотрение по существу дела Трампа - РИА Новости, 24.08.2023

Суд в Джорджии назначил дату рассмотрение по существу дела Трампа

Суд в Джорджии постановил начать 23 октября рассмотрение по существу дела экс-президента США Дональда Трампа, который вместе с 18 соратниками обвиняется в... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T23:57

2023-08-24T23:57

2023-08-24T23:57

в мире

джорджия

сша

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888079587_0:186:3071:1913_1920x0_80_0_0_dda7315869d7f1698a9aa62d959a5239.jpg

ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Суд в Джорджии постановил начать 23 октября рассмотрение по существу дела экс-президента США Дональда Трампа, который вместе с 18 соратниками обвиняется в попытках изменить в свою пользу результаты выборов в штате. Местные журналисты публикуют в социальной сети X (экс-Twitter) документ, адресованный бывшему адвокату Трампа Кеннету Чезбро. Прокуратура запросила единую дату начала слушаний для всех подзащитных. Заседание для формального зачтения обвинений с возможностью дать на них ответ запланировано на 6 сентября, обмен доказательной базой предлагается провести в срок до 30 сентября.

https://ria.ru/20230824/tramp-1891878283.html

джорджия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, джорджия, сша, дональд трамп