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Суд в Джорджии назначил дату рассмотрение по существу дела Трампа - РИА Новости, 24.08.2023
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23:57 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/tramp-1892109242.html
Суд в Джорджии назначил дату рассмотрение по существу дела Трампа
Суд в Джорджии назначил дату рассмотрение по существу дела Трампа - РИА Новости, 24.08.2023
Суд в Джорджии назначил дату рассмотрение по существу дела Трампа
Суд в Джорджии постановил начать 23 октября рассмотрение по существу дела экс-президента США Дональда Трампа, который вместе с 18 соратниками обвиняется в... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T23:57
2023-08-24T23:57
в мире
джорджия
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ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Суд в Джорджии постановил начать 23 октября рассмотрение по существу дела экс-президента США Дональда Трампа, который вместе с 18 соратниками обвиняется в попытках изменить в свою пользу результаты выборов в штате. Местные журналисты публикуют в социальной сети X (экс-Twitter) документ, адресованный бывшему адвокату Трампа Кеннету Чезбро. Прокуратура запросила единую дату начала слушаний для всех подзащитных. Заседание для формального зачтения обвинений с возможностью дать на них ответ запланировано на 6 сентября, обмен доказательной базой предлагается провести в срок до 30 сентября.
https://ria.ru/20230824/tramp-1891878283.html
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в мире, джорджия, сша, дональд трамп
В мире, Джорджия, США, Дональд Трамп
Суд в Джорджии назначил дату рассмотрение по существу дела Трампа

Разбирательство по существу дела Трампа в Джорджии начнется 23 октября

© AP Photo / Alex BrandonБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Бывший президент США Дональд Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Суд в Джорджии постановил начать 23 октября рассмотрение по существу дела экс-президента США Дональда Трампа, который вместе с 18 соратниками обвиняется в попытках изменить в свою пользу результаты выборов в штате.
Местные журналисты публикуют в социальной сети X (экс-Twitter) документ, адресованный бывшему адвокату Трампа Кеннету Чезбро. Прокуратура запросила единую дату начала слушаний для всех подзащитных.
Заседание для формального зачтения обвинений с возможностью дать на них ответ запланировано на 6 сентября, обмен доказательной базой предлагается провести в срок до 30 сентября.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Трамп не исключил выдвижения новых обвинений против него
Вчера, 04:43
 
В миреДжорджияСШАДональд Трамп
 
 
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