https://ria.ru/20230824/sportploschadki-1892105431.html

Власти Кубани начали строительство пяти спортплощадок в Херсонской области

Власти Кубани начали строительство пяти спортплощадок в Херсонской области - РИА Новости, 24.08.2023

Власти Кубани начали строительство пяти спортплощадок в Херсонской области

Власти Краснодарского края построят пять многофункциональных спортплощадок с зоной воркаута в Скадовске и Геническе, поселках Каланчак, Новоалексеевка и... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T23:07

2023-08-24T23:07

2023-08-24T23:08

краснодарский край

общество

херсонская область

краснодарский край

геническ

сергей власов

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 24 авг – РИА Новости. Власти Краснодарского края построят пять многофункциональных спортплощадок с зоной воркаута в Скадовске и Геническе, поселках Каланчак, Новоалексеевка и Чаплинка Херсонской области, сообщил вице-губернатор Кубани Сергей Власов. "По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева продолжаем помогать Херсонской области восстанавливать социальную инфраструктуру… Сейчас приступаем к проектированию пяти многофункциональных спортплощадок с зоной воркаут и дальнейшему их строительству. Контракты на выполнение работ уже заключены", - передает пресс-служба краевой администрации слова Власова. Уточняется, что спортивные объекты возведут в городах Скадовск и Геническ, поселках Каланчак, Новоалексеевка и Чаплинка. Спортплощадки будут построены размером не менее 50 на 22 метра, они будут включать игровые поля, воркаут-зоны с уличными тренажерами. Завершить строительно-монтажные работы планируют до конца года. Комплексная программа социально-экономического развития новых субъектов разработана по поручению президента РФ. Краснодарский край оказывает помощь подшефной Херсонской области. Так, администрация Кубани уже восстанавливает в регионе четыре соцобъекта, включая ремонт районной больницы Геническа и трех школ области.

https://ria.ru/20230804/kuban-1888287549.html

херсонская область

краснодарский край

геническ

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, херсонская область , краснодарский край, геническ, сергей власов, вениамин кондратьев