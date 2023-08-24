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Власти Кубани начали строительство пяти спортплощадок в Херсонской области - РИА Новости, 24.08.2023
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Краснодарский край
 
23:07 24.08.2023 (обновлено: 23:08 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/sportploschadki-1892105431.html
Власти Кубани начали строительство пяти спортплощадок в Херсонской области
Власти Кубани начали строительство пяти спортплощадок в Херсонской области - РИА Новости, 24.08.2023
Власти Кубани начали строительство пяти спортплощадок в Херсонской области
Власти Краснодарского края построят пять многофункциональных спортплощадок с зоной воркаута в Скадовске и Геническе, поселках Каланчак, Новоалексеевка и... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T23:07
2023-08-24T23:08
краснодарский край
общество
херсонская область
краснодарский край
геническ
сергей власов
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 24 авг – РИА Новости. Власти Краснодарского края построят пять многофункциональных спортплощадок с зоной воркаута в Скадовске и Геническе, поселках Каланчак, Новоалексеевка и Чаплинка Херсонской области, сообщил вице-губернатор Кубани Сергей Власов. "По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева продолжаем помогать Херсонской области восстанавливать социальную инфраструктуру… Сейчас приступаем к проектированию пяти многофункциональных спортплощадок с зоной воркаут и дальнейшему их строительству. Контракты на выполнение работ уже заключены", - передает пресс-служба краевой администрации слова Власова. Уточняется, что спортивные объекты возведут в городах Скадовск и Геническ, поселках Каланчак, Новоалексеевка и Чаплинка. Спортплощадки будут построены размером не менее 50 на 22 метра, они будут включать игровые поля, воркаут-зоны с уличными тренажерами. Завершить строительно-монтажные работы планируют до конца года. Комплексная программа социально-экономического развития новых субъектов разработана по поручению президента РФ. Краснодарский край оказывает помощь подшефной Херсонской области. Так, администрация Кубани уже восстанавливает в регионе четыре соцобъекта, включая ремонт районной больницы Геническа и трех школ области.
https://ria.ru/20230804/kuban-1888287549.html
херсонская область
краснодарский край
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общество, херсонская область , краснодарский край, геническ, сергей власов, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Общество, Херсонская область , Краснодарский край, Геническ, Сергей Власов, Вениамин Кондратьев

Власти Кубани начали строительство пяти спортплощадок в Херсонской области

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
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КРАСНОДАР, 24 авг – РИА Новости. Власти Краснодарского края построят пять многофункциональных спортплощадок с зоной воркаута в Скадовске и Геническе, поселках Каланчак, Новоалексеевка и Чаплинка Херсонской области, сообщил вице-губернатор Кубани Сергей Власов.
«
"По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева продолжаем помогать Херсонской области восстанавливать социальную инфраструктуру… Сейчас приступаем к проектированию пяти многофункциональных спортплощадок с зоной воркаут и дальнейшему их строительству. Контракты на выполнение работ уже заключены", - передает пресс-служба краевой администрации слова Власова.
Уточняется, что спортивные объекты возведут в городах Скадовск и Геническ, поселках Каланчак, Новоалексеевка и Чаплинка. Спортплощадки будут построены размером не менее 50 на 22 метра, они будут включать игровые поля, воркаут-зоны с уличными тренажерами. Завершить строительно-монтажные работы планируют до конца года.
Комплексная программа социально-экономического развития новых субъектов разработана по поручению президента РФ. Краснодарский край оказывает помощь подшефной Херсонской области. Так, администрация Кубани уже восстанавливает в регионе четыре соцобъекта, включая ремонт районной больницы Геническа и трех школ области.
Вид на реку Кубань в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
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Краснодарский крайОбществоХерсонская областьКраснодарский крайГеническСергей ВласовВениамин Кондратьев
 
 
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