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Главы МИД G7 и Евросоюза осудили пуск ракеты в КНДР - РИА Новости, 24.08.2023
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23:40 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/pusk-1892107859.html
Главы МИД G7 и Евросоюза осудили пуск ракеты в КНДР
Главы МИД G7 и Евросоюза осудили пуск ракеты в КНДР - РИА Новости, 24.08.2023
Главы МИД G7 и Евросоюза осудили пуск ракеты в КНДР
Главы внешнеполитических ведомств стран G7 и Евросоюза в совместном заявлении осудили запуск северокорейской ракеты и призвали дать на него быстрый... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T23:40
2023-08-24T23:40
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ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Главы внешнеполитических ведомств стран G7 и Евросоюза в совместном заявлении осудили запуск северокорейской ракеты и призвали дать на него быстрый международный ответ, в том числе на уровне СБ ООН. В ночь на четверг КНДР запустила баллистическую ракету, предположительно, с разведывательным спутником на борту и позднее признала, что старт завершился неудачей. "Мы, министры иностранных дел G7 – Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США – и высокий представитель Европейского Союза, самым решительным образом осуждаем северокорейский пуск с применением баллистической ракетной технологии", - сказано в заявлении. Подписанты назвали запуск "явным и вопиющим" нарушением многочисленных резолюций СБ ООН, "серьезной угрозой" для регионального мира и безопасности. "Безрассудные действия Северной Кореи должны получить быстрый, скоординированный и решительный международный ответ, особенно со стороны Совета Безопасности ООН", - говорится в документе. Главы МИД G7 призвали Северную Корею вступить безо всяких предварительных условий в содержательный диалог, который ей неоднократно предлагали США, Южная Корея и Япония.
https://ria.ru/20230823/protest-1891862487.html
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в мире, япония, g7, оон, сша, космос - риа наука, канада
В мире, Япония, G7, ООН, США, Космос - РИА Наука, Канада
Главы МИД G7 и Евросоюза осудили пуск ракеты в КНДР

Главы МИД G7 и ЕС осудили пуск ракеты в КНДР, требуют реакции на уровне СБ ООН

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе
Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Главы внешнеполитических ведомств стран G7 и Евросоюза в совместном заявлении осудили запуск северокорейской ракеты и призвали дать на него быстрый международный ответ, в том числе на уровне СБ ООН.
В ночь на четверг КНДР запустила баллистическую ракету, предположительно, с разведывательным спутником на борту и позднее признала, что старт завершился неудачей.
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
В Японии выразили протест КНДР в связи с пуском ракеты
23 августа, 22:54
«
"Мы, министры иностранных дел G7 – Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США – и высокий представитель Европейского Союза, самым решительным образом осуждаем северокорейский пуск с применением баллистической ракетной технологии", - сказано в заявлении.
Подписанты назвали запуск "явным и вопиющим" нарушением многочисленных резолюций СБ ООН, "серьезной угрозой" для регионального мира и безопасности.
«
"Безрассудные действия Северной Кореи должны получить быстрый, скоординированный и решительный международный ответ, особенно со стороны Совета Безопасности ООН", - говорится в документе.
Главы МИД G7 призвали Северную Корею вступить безо всяких предварительных условий в содержательный диалог, который ей неоднократно предлагали США, Южная Корея и Япония.
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
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