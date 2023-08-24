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Главы МИД G7 и Евросоюза осудили пуск ракеты в КНДР
Главы МИД G7 и Евросоюза осудили пуск ракеты в КНДР - РИА Новости, 24.08.2023
Главы МИД G7 и Евросоюза осудили пуск ракеты в КНДР
Главы внешнеполитических ведомств стран G7 и Евросоюза в совместном заявлении осудили запуск северокорейской ракеты и призвали дать на него быстрый... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T23:40
2023-08-24T23:40
2023-08-24T23:40
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ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Главы внешнеполитических ведомств стран G7 и Евросоюза в совместном заявлении осудили запуск северокорейской ракеты и призвали дать на него быстрый международный ответ, в том числе на уровне СБ ООН. В ночь на четверг КНДР запустила баллистическую ракету, предположительно, с разведывательным спутником на борту и позднее признала, что старт завершился неудачей. "Мы, министры иностранных дел G7 – Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США – и высокий представитель Европейского Союза, самым решительным образом осуждаем северокорейский пуск с применением баллистической ракетной технологии", - сказано в заявлении. Подписанты назвали запуск "явным и вопиющим" нарушением многочисленных резолюций СБ ООН, "серьезной угрозой" для регионального мира и безопасности. "Безрассудные действия Северной Кореи должны получить быстрый, скоординированный и решительный международный ответ, особенно со стороны Совета Безопасности ООН", - говорится в документе. Главы МИД G7 призвали Северную Корею вступить безо всяких предварительных условий в содержательный диалог, который ей неоднократно предлагали США, Южная Корея и Япония.
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в мире, япония, g7, оон, сша, космос - риа наука, канада
В мире, Япония, G7, ООН, США, Космос - РИА Наука, Канада
Главы МИД G7 и Евросоюза осудили пуск ракеты в КНДР
Главы МИД G7 и ЕС осудили пуск ракеты в КНДР, требуют реакции на уровне СБ ООН