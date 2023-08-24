https://ria.ru/20230824/tekhnologii-1892105246.html

Бережливые технологии начали внедрять в строительной компании Новороссийска

Бережливые технологии начали внедрять в строительной компании Новороссийска - РИА Новости, 24.08.2023

Бережливые технологии начали внедрять в строительной компании Новороссийска

Бережливые технологии начали внедрять на новороссийском предприятии "СтройЮгРегион", сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T23:06

2023-08-24T23:06

2023-08-24T23:06

краснодарский край

экономика

краснодарский край

новороссийск

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КРАСНОДАР, 24 авг – РИА Новости. Бережливые технологии начали внедрять на новороссийском предприятии "СтройЮгРегион", сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. "Строительная компания Новороссийска присоединилась к национальному проекту "Производительность труда". Предприятие "СтройЮгРегион" подписало соответствующие соглашения с краевым министерском экономики и Региональным центром компетенций (РЦК)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ближайшее время эксперты РЦК организуют тренинги по бережливым технологиям для сотрудников, проведут диагностику предприятия, обозначат слабые звенья в технологических процессах и разработают план по оптимизации. Группа компаний "СтройЮгРегион" выполняет работы по строительству, реконструкции, текущему и капитальному ремонту искусственных сооружений – автомобильных и железнодорожных мостов, путепроводов и эстакад, пешеходных переходов, укрепительных и противооползневых сооружений на автомобильных дорогах, гидротехнических и регуляционных сооружений, добавляют в пресс-службе. Бережливые технологии внедряют более 270 кубанских предприятий. В помощь бизнесу разработан комплекс мер поддержки, в том числе финансовое стимулирование и консультации экспертов по работе компаний.

https://ria.ru/20230802/tekhnologii-1887855110.html

https://ria.ru/20230724/tekhnologii-1886017743.html

краснодарский край

новороссийск

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экономика, краснодарский край, новороссийск