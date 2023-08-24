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Бережливые технологии начали внедрять в строительной компании Новороссийска - РИА Новости, 24.08.2023
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Краснодарский край
 
23:06 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/tekhnologii-1892105246.html
Бережливые технологии начали внедрять в строительной компании Новороссийска
Бережливые технологии начали внедрять в строительной компании Новороссийска - РИА Новости, 24.08.2023
Бережливые технологии начали внедрять в строительной компании Новороссийска
Бережливые технологии начали внедрять на новороссийском предприятии "СтройЮгРегион", сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T23:06
2023-08-24T23:06
краснодарский край
экономика
краснодарский край
новороссийск
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КРАСНОДАР, 24 авг – РИА Новости. Бережливые технологии начали внедрять на новороссийском предприятии "СтройЮгРегион", сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. "Строительная компания Новороссийска присоединилась к национальному проекту "Производительность труда". Предприятие "СтройЮгРегион" подписало соответствующие соглашения с краевым министерском экономики и Региональным центром компетенций (РЦК)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ближайшее время эксперты РЦК организуют тренинги по бережливым технологиям для сотрудников, проведут диагностику предприятия, обозначат слабые звенья в технологических процессах и разработают план по оптимизации. Группа компаний "СтройЮгРегион" выполняет работы по строительству, реконструкции, текущему и капитальному ремонту искусственных сооружений – автомобильных и железнодорожных мостов, путепроводов и эстакад, пешеходных переходов, укрепительных и противооползневых сооружений на автомобильных дорогах, гидротехнических и регуляционных сооружений, добавляют в пресс-службе. Бережливые технологии внедряют более 270 кубанских предприятий. В помощь бизнесу разработан комплекс мер поддержки, в том числе финансовое стимулирование и консультации экспертов по работе компаний.
https://ria.ru/20230802/tekhnologii-1887855110.html
https://ria.ru/20230724/tekhnologii-1886017743.html
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РИА Новости
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экономика, краснодарский край, новороссийск
Краснодарский край, Экономика, Краснодарский край, Новороссийск
Бережливые технологии начали внедрять в строительной компании Новороссийска

Бережливые технологии начали внедрять в строительной компании Новороссийска

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНовороссийск
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 24 авг – РИА Новости. Бережливые технологии начали внедрять на новороссийском предприятии "СтройЮгРегион", сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
«
"Строительная компания Новороссийска присоединилась к национальному проекту "Производительность труда". Предприятие "СтройЮгРегион" подписало соответствующие соглашения с краевым министерском экономики и Региональным центром компетенций (РЦК)", - говорится в сообщении.
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В транспортной компании Новороссийска начали внедрять бережливые технологии
2 августа, 18:35
Отмечается, что в ближайшее время эксперты РЦК организуют тренинги по бережливым технологиям для сотрудников, проведут диагностику предприятия, обозначат слабые звенья в технологических процессах и разработают план по оптимизации.
Группа компаний "СтройЮгРегион" выполняет работы по строительству, реконструкции, текущему и капитальному ремонту искусственных сооружений – автомобильных и железнодорожных мостов, путепроводов и эстакад, пешеходных переходов, укрепительных и противооползневых сооружений на автомобильных дорогах, гидротехнических и регуляционных сооружений, добавляют в пресс-службе.
Бережливые технологии внедряют более 270 кубанских предприятий. В помощь бизнесу разработан комплекс мер поддержки, в том числе финансовое стимулирование и консультации экспертов по работе компаний.
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Краснодарский крайЭкономикаКраснодарский крайНовороссийск
 
 
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