https://ria.ru/20230824/buksir-1892109090.html

В Приморье буксир назвали в честь журналиста Сунгоркина

В Приморье буксир назвали в честь журналиста Сунгоркина - РИА Новости, 24.08.2023

В Приморье буксир назвали в честь журналиста Сунгоркина

Буксир, построенный для Владморрыбпорта во Владивостоке, назвали в честь журналиста Владимира Сунгоркина, сообщает Корпорация развития Дальнего Востока и... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T23:57

2023-08-24T23:57

2023-08-24T23:58

общество

владивосток

владимир сунгоркин

китай

дальний восток

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ВЛАДИВОСТОК, 24 авг – РИА Новости. Буксир, построенный для Владморрыбпорта во Владивостоке, назвали в честь журналиста Владимира Сунгоркина, сообщает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Приморье. "Многоцелевой буксир, построенный по заказу резидента свободного порта Владивосток (СПВ) ООО "Восточное буксирное агентство", получил имя "Владимир Сунгоркин". Судно предназначено для работы в ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" (входит в группу компаний "ТИГР") и может обслуживать суда любого дедвейта", - говорится в сообщении. В торжественной церемонии встречи буксира в порту Владивостока приняли участие Татьяна и Григорий, супруга и сын Владимира Сунгоркина. "Мы не знали, что будет названо судно в честь моего мужа, это для нас стало полной неожиданностью", - отметила Татьяна Сунгоркина, слова которой приводятся в сообщении. Буксир "Владимир Сунгоркин" будет работать со вспомогательным флотом Владморрыбпорта, построен в Китае. "Новый буксир, введенный в работу сегодня, неслучайно носит имя выдающегося человека, известного журналиста Владимира Сунгоркина, который всю жизнь работал для процветания в том числе Дальнего Востока, сам был дальневосточником" - приводятся в сообщении слова директора КРДВ Приморье Алексея Дунаева. Владимир Сунгоркин, возглавлявший "Комсомольскую правду" с 1997 года (скончался 14 сентября 2022 года), в 1976 году окончил факультет журналистики Дальневосточного университета и в этом же году стал собственным корреспондентом газеты "Комсомольская правда" в зоне строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, позже был собкором по Хабаровскому краю и Магаданской области. В 1992 году был главным исполнительным директором акционерного общества "Комсомольская правда", а в 1997-м - стал главным редактором газеты. Был награжден медалями "За строительство Байкало-Амурской магистрали", "За трудовое отличие", орденом "Знак Почета", "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

https://ria.ru/20230821/aeroport-1891406722.html

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общество, владивосток, владимир сунгоркин, китай, дальний восток