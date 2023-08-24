Рейтинг@Mail.ru
В Приморье буксир назвали в честь журналиста Сунгоркина - РИА Новости, 24.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:57 24.08.2023 (обновлено: 23:58 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/buksir-1892109090.html
В Приморье буксир назвали в честь журналиста Сунгоркина
В Приморье буксир назвали в честь журналиста Сунгоркина - РИА Новости, 24.08.2023
В Приморье буксир назвали в честь журналиста Сунгоркина
Буксир, построенный для Владморрыбпорта во Владивостоке, назвали в честь журналиста Владимира Сунгоркина, сообщает Корпорация развития Дальнего Востока и... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T23:57
2023-08-24T23:58
общество
владивосток
владимир сунгоркин
китай
дальний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578414334_0:14:3127:1773_1920x0_80_0_0_a1c90751932da680fd75e0ff666f8ade.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 24 авг – РИА Новости. Буксир, построенный для Владморрыбпорта во Владивостоке, назвали в честь журналиста Владимира Сунгоркина, сообщает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Приморье. "Многоцелевой буксир, построенный по заказу резидента свободного порта Владивосток (СПВ) ООО "Восточное буксирное агентство", получил имя "Владимир Сунгоркин". Судно предназначено для работы в ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" (входит в группу компаний "ТИГР") и может обслуживать суда любого дедвейта", - говорится в сообщении. В торжественной церемонии встречи буксира в порту Владивостока приняли участие Татьяна и Григорий, супруга и сын Владимира Сунгоркина. "Мы не знали, что будет названо судно в честь моего мужа, это для нас стало полной неожиданностью", - отметила Татьяна Сунгоркина, слова которой приводятся в сообщении. Буксир "Владимир Сунгоркин" будет работать со вспомогательным флотом Владморрыбпорта, построен в Китае. "Новый буксир, введенный в работу сегодня, неслучайно носит имя выдающегося человека, известного журналиста Владимира Сунгоркина, который всю жизнь работал для процветания в том числе Дальнего Востока, сам был дальневосточником" - приводятся в сообщении слова директора КРДВ Приморье Алексея Дунаева. Владимир Сунгоркин, возглавлявший "Комсомольскую правду" с 1997 года (скончался 14 сентября 2022 года), в 1976 году окончил факультет журналистики Дальневосточного университета и в этом же году стал собственным корреспондентом газеты "Комсомольская правда" в зоне строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, позже был собкором по Хабаровскому краю и Магаданской области. В 1992 году был главным исполнительным директором акционерного общества "Комсомольская правда", а в 1997-м - стал главным редактором газеты. Был награжден медалями "За строительство Байкало-Амурской магистрали", "За трудовое отличие", орденом "Знак Почета", "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
https://ria.ru/20230821/aeroport-1891406722.html
владивосток
китай
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578414334_44:0:2773:2047_1920x0_80_0_0_4c700258ec62dfd7d2e62defb798e92d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владивосток, владимир сунгоркин, китай, дальний восток
Общество, Владивосток, Владимир Сунгоркин, Китай, Дальний Восток
В Приморье буксир назвали в честь журналиста Сунгоркина

В Приморье многоцелевой буксир назвали в честь журналиста Сунгоркина

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВладивостокский морской торговый порт
Владивостокский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Владивостокский морской торговый порт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 24 авг – РИА Новости. Буксир, построенный для Владморрыбпорта во Владивостоке, назвали в честь журналиста Владимира Сунгоркина, сообщает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Приморье.
«
"Многоцелевой буксир, построенный по заказу резидента свободного порта Владивосток (СПВ) ООО "Восточное буксирное агентство", получил имя "Владимир Сунгоркин". Судно предназначено для работы в ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" (входит в группу компаний "ТИГР") и может обслуживать суда любого дедвейта", - говорится в сообщении.
В торжественной церемонии встречи буксира в порту Владивостока приняли участие Татьяна и Григорий, супруга и сын Владимира Сунгоркина.
«
"Мы не знали, что будет названо судно в честь моего мужа, это для нас стало полной неожиданностью", - отметила Татьяна Сунгоркина, слова которой приводятся в сообщении.
Буксир "Владимир Сунгоркин" будет работать со вспомогательным флотом Владморрыбпорта, построен в Китае. "Новый буксир, введенный в работу сегодня, неслучайно носит имя выдающегося человека, известного журналиста Владимира Сунгоркина, который всю жизнь работал для процветания в том числе Дальнего Востока, сам был дальневосточником" - приводятся в сообщении слова директора КРДВ Приморье Алексея Дунаева.
Владимир Сунгоркин, возглавлявший "Комсомольскую правду" с 1997 года (скончался 14 сентября 2022 года), в 1976 году окончил факультет журналистики Дальневосточного университета и в этом же году стал собственным корреспондентом газеты "Комсомольская правда" в зоне строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, позже был собкором по Хабаровскому краю и Магаданской области. В 1992 году был главным исполнительным директором акционерного общества "Комсомольская правда", а в 1997-м - стал главным редактором газеты. Был награжден медалями "За строительство Байкало-Амурской магистрали", "За трудовое отличие", орденом "Знак Почета", "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
Королева Великобритании Елизавета II - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
На севере Франции аэропорт назовут в честь королевы Елизаветы II
21 августа, 23:40
 
ОбществоВладивостокВладимир СунгоркинКитайДальний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала