https://ria.ru/20240412/kapsuly-1939726724.html

В саду мира в Крыму заложили капсулы с землей из ЛНР

В саду мира в Крыму заложили капсулы с землей из ЛНР - РИА Новости, 12.04.2024

В саду мира в Крыму заложили капсулы с землей из ЛНР

Капсулы с землей из Луганской Народной Республики заложили в Международном саду мира и памяти защитников Отечества "Благодатное кольцо" в Красногвардейском... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T22:59

2024-04-12T22:59

2024-04-12T22:59

общество

луганская народная республика

красногвардейский район

россия

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ЛУГАНСК, 12 апр - РИА Новости. Капсулы с землей из Луганской Народной Республики заложили в Международном саду мира и памяти защитников Отечества "Благодатное кольцо" в Красногвардейском районе Крыма, сообщил РИА Новости член координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Иван Грива. "Сегодня был посажен Международный сад мира и памяти защитников Отечества "Благодатное кольцо". Для меня огромная честь привезти святую землю из ЛНР в такой важный для Красногвардейского района день. Это станет еще одним шагом для сохранения памяти имен героев, которые ценой своей жизни боролись за нашу свободу", - сказал Грива. Ранее в пресс-службе межрегиональной общественной организации "Военно-техническое общество" сообщали, что Международный сад мира и памяти защитников Отечества "Благодатное кольцо" заложат в Красногвардейском районе Крыма по случаю 80-й годовщины освобождения полуострова от немецко-фашистских захватчиков. Он пояснил, что привезенная в Крым земля была взята с трех памятных мест ЛНР: с территории луганского мемориала "Острая могила", памятника молодогвардейцам "Непокоренные" в Краснодоне и свердловской шахты №23, где во времена Великой Отечественной войны были казнены подпольщики. По словам собеседника агентства, каждое дерево в саду символизирует погибших во время Великой Отечественной войны и в период специальной военной операции. По словам Гривы, в саду на территории Рыбацкого стана был высажен уникальный сорт яблонь "Благодатное кольцо". "Также был установлен мемориальный комплекс "Миру-мир Благодатное кольцо", куда заложили капсулы со святой землей из мест боевой славы разных субъектов РФ, среди них: ЛНР, ДНР, город-герой Керчь, Красноярский край, Ярославская область, Московская область, город-герой Севастополь и другие", - пояснил собеседник агентства. По его словам, также было заложено послание для потомков.

https://ria.ru/20240309/krym-1931973397.html

https://ria.ru/20240411/italiya-1939350099.html

луганская народная республика

красногвардейский район

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общество, луганская народная республика, красногвардейский район, россия