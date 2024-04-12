https://ria.ru/20240412/kovalchuk-1939730491.html

Экс-командующий ВСУ возглавил Одесскую военную академию

Экс-командующий ВСУ возглавил Одесскую военную академию - РИА Новости, 12.04.2024

Экс-командующий ВСУ возглавил Одесскую военную академию

Бывший командующий оперативного командования ВСУ "Юг" Андрей Ковальчук возглавил Одесскую военную академию, сообщила в пятницу пресс-служба вуза. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T23:55

2024-04-12T23:55

2024-04-12T23:55

специальная военная операция на украине

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андрей ковальчук

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алексей гончаренко

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Бывший командующий оперативного командования ВСУ "Юг" Андрей Ковальчук возглавил Одесскую военную академию, сообщила в пятницу пресс-служба вуза. "Назначение генерал-майора Андрея Ковальчука на должность начальника Одесской военной академии является не только важным событием для самой академии, но и всей страны. Его исключительный опыт в военном деле, отвага и преданность принесут новый уровень в образовательный процесс и подготовку будущих офицеров", – прокомментировали в академии украинскому телеканалу 5.ua новое назначение Ковальчука. В свою очередь, соучредитель Украинского института будущего Игорь Лиски сообщил в пятницу о назначении экс-министра обороны Украины Алексея Резникова новым директором "безопасных и оборонных программ" в Институте будущего. "Сейчас это самое актуальное направление, и мы очень верим, что именно Алексей Резников сможет дать свежий толчок в сфере обороны и безопасности нашей страны", - заявил Лиски в социальной сети Facebook*.Как заявил депутат Рады Алексей Гончаренко в своей следующей публикации, на место Ковальчука назначен полковник Геннадий Шаповалов, Сергея Литвинова заменит бригадный генерал Владимир Шведюк. При этом, подчеркнул депутат, это не последние кадровые перестановки в командовании ВСУ.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240409/vsu-1938792986.html

https://ria.ru/20240101/odessa-1919366236.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, андрей ковальчук, алексей резников, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, facebook