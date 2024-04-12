Экс-командующий ВСУ возглавил Одесскую военную академию
Экс-глава командования ВСУ "Юг" Ковальчук возглавил Одесскую военную академию
© iStock.com / MultipediaВид на Одессу
© iStock.com / Multipedia
Вид на Одессу. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Бывший командующий оперативного командования ВСУ "Юг" Андрей Ковальчук возглавил Одесскую военную академию, сообщила в пятницу пресс-служба вуза.
"Назначение генерал-майора Андрея Ковальчука на должность начальника Одесской военной академии является не только важным событием для самой академии, но и всей страны. Его исключительный опыт в военном деле, отвага и преданность принесут новый уровень в образовательный процесс и подготовку будущих офицеров", – прокомментировали в академии украинскому телеканалу 5.ua новое назначение Ковальчука.
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В свою очередь, соучредитель Украинского института будущего Игорь Лиски сообщил в пятницу о назначении экс-министра обороны Украины Алексея Резникова новым директором "безопасных и оборонных программ" в Институте будущего.
"Сейчас это самое актуальное направление, и мы очень верим, что именно Алексей Резников сможет дать свежий толчок в сфере обороны и безопасности нашей страны", - заявил Лиски в социальной сети Facebook*.
Как заявил депутат Рады Алексей Гончаренко в своей следующей публикации, на место Ковальчука назначен полковник Геннадий Шаповалов, Сергея Литвинова заменит бригадный генерал Владимир Шведюк. При этом, подчеркнул депутат, это не последние кадровые перестановки в командовании ВСУ.
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