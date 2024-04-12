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Экс-командующий ВСУ возглавил Одесскую военную академию - РИА Новости, 12.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:55 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/kovalchuk-1939730491.html
Экс-командующий ВСУ возглавил Одесскую военную академию
Экс-командующий ВСУ возглавил Одесскую военную академию - РИА Новости, 12.04.2024
Экс-командующий ВСУ возглавил Одесскую военную академию
Бывший командующий оперативного командования ВСУ "Юг" Андрей Ковальчук возглавил Одесскую военную академию, сообщила в пятницу пресс-служба вуза. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T23:55
2024-04-12T23:55
специальная военная операция на украине
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андрей ковальчук
алексей резников
алексей гончаренко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Бывший командующий оперативного командования ВСУ "Юг" Андрей Ковальчук возглавил Одесскую военную академию, сообщила в пятницу пресс-служба вуза. "Назначение генерал-майора Андрея Ковальчука на должность начальника Одесской военной академии является не только важным событием для самой академии, но и всей страны. Его исключительный опыт в военном деле, отвага и преданность принесут новый уровень в образовательный процесс и подготовку будущих офицеров", – прокомментировали в академии украинскому телеканалу 5.ua новое назначение Ковальчука. В свою очередь, соучредитель Украинского института будущего Игорь Лиски сообщил в пятницу о назначении экс-министра обороны Украины Алексея Резникова новым директором "безопасных и оборонных программ" в Институте будущего. "Сейчас это самое актуальное направление, и мы очень верим, что именно Алексей Резников сможет дать свежий толчок в сфере обороны и безопасности нашей страны", - заявил Лиски в социальной сети Facebook*.Как заявил депутат Рады Алексей Гончаренко в своей следующей публикации, на место Ковальчука назначен полковник Геннадий Шаповалов, Сергея Литвинова заменит бригадный генерал Владимир Шведюк. При этом, подчеркнул депутат, это не последние кадровые перестановки в командовании ВСУ.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240409/vsu-1938792986.html
https://ria.ru/20240101/odessa-1919366236.html
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украина, россия, андрей ковальчук, алексей резников, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, facebook
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Андрей Ковальчук, Алексей Резников, Алексей Гончаренко, Вооруженные силы Украины, Facebook, В мире
Экс-командующий ВСУ возглавил Одесскую военную академию

Экс-глава командования ВСУ "Юг" Ковальчук возглавил Одесскую военную академию

© iStock.com / MultipediaВид на Одессу
Вид на Одессу - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© iStock.com / Multipedia
Вид на Одессу. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Бывший командующий оперативного командования ВСУ "Юг" Андрей Ковальчук возглавил Одесскую военную академию, сообщила в пятницу пресс-служба вуза.
"Назначение генерал-майора Андрея Ковальчука на должность начальника Одесской военной академии является не только важным событием для самой академии, но и всей страны. Его исключительный опыт в военном деле, отвага и преданность принесут новый уровень в образовательный процесс и подготовку будущих офицеров", – прокомментировали в академии украинскому телеканалу 5.ua новое назначение Ковальчука.
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В свою очередь, соучредитель Украинского института будущего Игорь Лиски сообщил в пятницу о назначении экс-министра обороны Украины Алексея Резникова новым директором "безопасных и оборонных программ" в Институте будущего.
"Сейчас это самое актуальное направление, и мы очень верим, что именно Алексей Резников сможет дать свежий толчок в сфере обороны и безопасности нашей страны", - заявил Лиски в социальной сети Facebook*.
Как заявил депутат Рады Алексей Гончаренко в своей следующей публикации, на место Ковальчука назначен полковник Геннадий Шаповалов, Сергея Литвинова заменит бригадный генерал Владимир Шведюк. При этом, подчеркнул депутат, это не последние кадровые перестановки в командовании ВСУ.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияАндрей КовальчукАлексей РезниковАлексей ГончаренкоВооруженные силы УкраиныFacebook
 
 
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