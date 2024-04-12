https://ria.ru/20240412/gimn-1939730231.html

Кадыров прокомментировал сообщения о запрете гимна России в Чечне

Кадыров прокомментировал сообщения о запрете гимна России в Чечне - РИА Новости, 13.04.2024

Кадыров прокомментировал сообщения о запрете гимна России в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения "желтой и либеральной прессы" о якобы запрете в республике гимна России. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-12T23:54

2024-04-12T23:54

2024-04-13T04:08

общество

россия

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения "желтой и либеральной прессы" о якобы запрете в республике гимна России."С министром культуры ЧР Мусой Дадаевым мы терпеливо ждали апогея истерики вокруг новости о сохранении чеченской национальной музыки в традиционном темпе. И вот на тебе - читаем: "В Чечне запретили гимн РФ"", — написал Кадыров в телеграм-канале.Глава Чечни с иронией отметил, что "желтая и либеральная пресса" третью неделю подряд "перебирает мелодии и подсчитывает количество тактов".Для "либеральных оппозиционных журналистов" Кадыров привел выдержу из постановления экспертного совета минкульта Чечни и попросил обратить внимание на слова "национальной" и "чеченской", а также на отсутствие слова "запрет".Глава республики пояснил, что речь идет о рекомендациях для исполнителей чеченских мелодий, а не "гимнов и военных маршей" с целью сохранить музыкальную самобытность Чечни.Ранее региональный минкульт сообщал о новых требованиях к музыке: чеченские вокальные и хореографические произведения должны соответствовать темпу от 80 до 116 ударов в минуту.

https://ria.ru/20240403/kadyrov-1937709035.html

https://ria.ru/20240406/kadyrov-1938159002.html

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общество, россия, рамзан кадыров