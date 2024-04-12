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Кадыров прокомментировал сообщения о запрете гимна России в Чечне - РИА Новости, 13.04.2024
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23:54 12.04.2024 (обновлено: 04:08 13.04.2024)
https://ria.ru/20240412/gimn-1939730231.html
Кадыров прокомментировал сообщения о запрете гимна России в Чечне
Кадыров прокомментировал сообщения о запрете гимна России в Чечне - РИА Новости, 13.04.2024
Кадыров прокомментировал сообщения о запрете гимна России в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения "желтой и либеральной прессы" о якобы запрете в республике гимна России. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-12T23:54
2024-04-13T04:08
общество
россия
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения "желтой и либеральной прессы" о якобы запрете в республике гимна России.&quot;С министром культуры ЧР Мусой Дадаевым мы терпеливо ждали апогея истерики вокруг новости о сохранении чеченской национальной музыки в традиционном темпе. И вот на тебе - читаем: &quot;В Чечне запретили гимн РФ&quot;&quot;, — написал Кадыров в телеграм-канале.Глава Чечни с иронией отметил, что "желтая и либеральная пресса" третью неделю подряд "перебирает мелодии и подсчитывает количество тактов".Для "либеральных оппозиционных журналистов" Кадыров привел выдержу из постановления экспертного совета минкульта Чечни и попросил обратить внимание на слова "национальной" и "чеченской", а также на отсутствие слова "запрет".Глава республики пояснил, что речь идет о рекомендациях для исполнителей чеченских мелодий, а не "гимнов и военных маршей" с целью сохранить музыкальную самобытность Чечни.Ранее региональный минкульт сообщал о новых требованиях к музыке: чеченские вокальные и хореографические произведения должны соответствовать темпу от 80 до 116 ударов в минуту.
https://ria.ru/20240403/kadyrov-1937709035.html
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общество, россия, рамзан кадыров
Общество, Россия, Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал сообщения о запрете гимна России в Чечне

Кадыров назвал сообщения о запрете гимна РФ в Чечне выдумками "желтой прессы"

© Фото : Kadyrov_95/Telegram Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© Фото : Kadyrov_95/Telegram
Глава Чечни Рамзан Кадыров . Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения "желтой и либеральной прессы" о якобы запрете в республике гимна России.
«

"С министром культуры ЧР Мусой Дадаевым мы терпеливо ждали апогея истерики вокруг новости о сохранении чеченской национальной музыки в традиционном темпе. И вот на тебе - читаем: "В Чечне запретили гимн РФ"", — написал Кадыров в телеграм-канале.

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Глава Чечни с иронией отметил, что "желтая и либеральная пресса" третью неделю подряд "перебирает мелодии и подсчитывает количество тактов".
Для "либеральных оппозиционных журналистов" Кадыров привел выдержу из постановления экспертного совета минкульта Чечни и попросил обратить внимание на слова "национальной" и "чеченской", а также на отсутствие слова "запрет".
Глава республики пояснил, что речь идет о рекомендациях для исполнителей чеченских мелодий, а не "гимнов и военных маршей" с целью сохранить музыкальную самобытность Чечни.
Ранее региональный минкульт сообщал о новых требованиях к музыке: чеченские вокальные и хореографические произведения должны соответствовать темпу от 80 до 116 ударов в минуту.
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