https://ria.ru/20240412/partiya-1939726388.html

Президент Грузии раскритиковала правящую партию

Президент Грузии раскритиковала правящую партию - РИА Новости, 12.04.2024

Президент Грузии раскритиковала правящую партию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала правящую партию "Грузинская мечта" за ее политические действия и назвала политсилу "русской мечтой". РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T22:52

2024-04-12T22:52

2024-04-12T22:52

в мире

грузия

тбилиси

саломе зурабишвили

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894130407_0:412:2909:2048_1920x0_80_0_0_5bea6d24614e714efef3e31ee7dfb5e7.jpg

ТБИЛИСИ, 12 апр – РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала правящую партию "Грузинская мечта" за ее политические действия и назвала политсилу "русской мечтой". "Их тотальное изменение вызвано российским давлением, которое растет и растет. "Грузинская мечта" это "русская мечта", - заявила Зурабишвили в эфире ТВ "Пирвели". Зурабишвили в очередной раз раскритиковала решение политсилы внести в парламент закон об иноагентах. Президент отметила, что она долгое время воздерживалась от того, чтобы называть правящие власти пророссийскими, особенно в ходе зарубежных визитов. Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, были задержаны 133 человека. Позже власти Грузии отозвали законопроект из парламента. Недавно правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах.

https://ria.ru/20240403/gruziya-1937511955.html

грузия

тбилиси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, тбилиси, саломе зурабишвили