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Президент Грузии раскритиковала правящую партию - РИА Новости, 12.04.2024
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22:52 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/partiya-1939726388.html
Президент Грузии раскритиковала правящую партию
Президент Грузии раскритиковала правящую партию - РИА Новости, 12.04.2024
Президент Грузии раскритиковала правящую партию
Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала правящую партию "Грузинская мечта" за ее политические действия и назвала политсилу "русской мечтой". РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T22:52
2024-04-12T22:52
в мире
грузия
тбилиси
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 12 апр – РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала правящую партию "Грузинская мечта" за ее политические действия и назвала политсилу "русской мечтой". "Их тотальное изменение вызвано российским давлением, которое растет и растет. "Грузинская мечта" это "русская мечта", - заявила Зурабишвили в эфире ТВ "Пирвели". Зурабишвили в очередной раз раскритиковала решение политсилы внести в парламент закон об иноагентах. Президент отметила, что она долгое время воздерживалась от того, чтобы называть правящие власти пророссийскими, особенно в ходе зарубежных визитов. Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, были задержаны 133 человека. Позже власти Грузии отозвали законопроект из парламента. Недавно правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах.
https://ria.ru/20240403/gruziya-1937511955.html
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в мире, грузия, тбилиси, саломе зурабишвили
В мире, Грузия, Тбилиси, Саломе Зурабишвили
Президент Грузии раскритиковала правящую партию

Саломе Зурабишвили назвала правящую партию Грузии "русской мечтой"

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 12 апр – РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала правящую партию "Грузинская мечта" за ее политические действия и назвала политсилу "русской мечтой".
«
"Их тотальное изменение вызвано российским давлением, которое растет и растет. "Грузинская мечта" это "русская мечта", - заявила Зурабишвили в эфире ТВ "Пирвели".
Зурабишвили в очередной раз раскритиковала решение политсилы внести в парламент закон об иноагентах. Президент отметила, что она долгое время воздерживалась от того, чтобы называть правящие власти пророссийскими, особенно в ходе зарубежных визитов.
Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, были задержаны 133 человека. Позже власти Грузии отозвали законопроект из парламента. Недавно правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах.
Парламент Грузии - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
В парламент Грузии вновь внесут законопроект об иноагентах
3 апреля, 10:27
 
В миреГрузияТбилисиСаломе Зурабишвили
 
 
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