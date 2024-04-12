Президент Грузии раскритиковала правящую партию
Саломе Зурабишвили назвала правящую партию Грузии "русской мечтой"
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 12 апр – РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала правящую партию "Грузинская мечта" за ее политические действия и назвала политсилу "русской мечтой".
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"Их тотальное изменение вызвано российским давлением, которое растет и растет. "Грузинская мечта" это "русская мечта", - заявила Зурабишвили в эфире ТВ "Пирвели".
Зурабишвили в очередной раз раскритиковала решение политсилы внести в парламент закон об иноагентах. Президент отметила, что она долгое время воздерживалась от того, чтобы называть правящие власти пророссийскими, особенно в ходе зарубежных визитов.
Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, были задержаны 133 человека. Позже власти Грузии отозвали законопроект из парламента. Недавно правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах.
В парламент Грузии вновь внесут законопроект об иноагентах
3 апреля, 10:27