https://ria.ru/20240412/bayden-1939723856.html

Байден публично предостерег Иран от нанесения удара по Израилю

Байден публично предостерег Иран от нанесения удара по Израилю - РИА Новости, 12.04.2024

Байден публично предостерег Иран от нанесения удара по Израилю

Президент США Джо Байден в беседе с журналистами публично предостерег Иран от нанесения ответного удара по Израилю. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T22:08

2024-04-12T22:08

2024-04-12T22:41

в мире

иран

израиль

джо байден

сша

корпус стражей исламской революции

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ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден в беседе с журналистами публично предостерег Иран от нанесения ответного удара по Израилю."Не делайте этого", — сказал он, отвечая на вопрос о том, каково его послание к Тегерану на фоне опасений о готовящемся ударе Исламской Республики по главному союзнику Вашингтона на Ближнем Востоке.При этом хозяин Белого дома подтвердил, что США привержены защите Израиля. Он также добавил, что Иран "не добьется успеха".Ранее в пятницу портал Axios сообщил со ссылкой на три американских источника, что Тегеран передал Вашингтону сообщение о том, что в случае вмешательства в конфликт между Израилем и Ираном силы США в регионе будут атакованы. При этом из послания неясно, подвергнутся ли американские военные атаке даже в случае оказания помощи Тель-Авиву в перехвате ракет или только если они примут участие в ответных операциях ЦАХАЛ.Как сообщил ранее сегодня телеканал CBS News, в Вашингтоне ожидают, что атака Ирана против Израиля состоится 12 апреля. Источники утверждают, что Тегеран может применить более 100 дронов и десятки ракет против военных целей. США на фоне возможной эскалации всячески заверяют Израиль, что будут поддерживать союзников в противостоянии любым угрозам, исходящим от Ирана и его сателлитов.Вечером 1 апреля израильские ВВС нанесли удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. Среди прочего под обстрел попала резиденция посла Исламской Республики Хосейна Акбари, он не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства при ракетном ударе полностью разрушилось.По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в результате атаки израильских ВВС погибли семь офицеров КСИР, среди них — двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.В Тегеране заявили, что оставляют за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".

https://ria.ru/20240410/blizhniy_vostok-1938912739.html

https://ria.ru/20240412/axios-1939483365.html

https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html

иран

израиль

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, израиль, джо байден, сша, корпус стражей исламской революции