ВСУ обстреляли жилые дома в Токмаке, есть погибшие
При обстреле Токмака в Запорожье погибли несколько человек, десятки пострадали
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Украинские войска обстреляли многоквартирный сектор Токмака в Запорожской области, погибли несколько человек, включая одного ребенка, сообщил глава региона Евгений Балицкий.
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"В результате обстрела со стороны ВСУ многоквартирного сектора Токмака есть погибшие, среди которых один ребенок, десятки жителей тяжело ранены", — написал он в Telegram-канале.
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Губернатор уточнил, что сейчас спасатели тушат пожар и разбирают завалы. Без газоснабжения остались 25 частных домов и девять многоэтажных.
Балицкий добавил, что всем пострадавшим и родственникам погибших окажут всестороннюю помощь. Угроза повторных ударов сохраняется.
В свою очередь, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов сообщил, что при обстреле погибли шесть человек, включая одного ребенка. Кроме того, тяжелые ранения получили не менее 20 жителей города.
ВСУ регулярно обстреливают Токмак. В частности, 4 апреля украинские войска нанесли ракетный удар по городу, в результате чего одно из домовладений полностью разрушилось. Кроме того, осколочные повреждения получил газопровод.
Запорожская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает легитимность волеизъявления и продолжает обстреливать регион.
Сейчас под контролем России находится более 70 процентов области. Остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023-го административным центром региона временно стал Мелитополь.