https://ria.ru/20240412/funikuler-1939728739.html

В Анталье эвакуировали 49 из 184 застрявших на фуникулере

В Анталье эвакуировали 49 из 184 застрявших на фуникулере - РИА Новости, 13.04.2024

В Анталье эвакуировали 49 из 184 застрявших на фуникулере

Спасателям удалось эвакуировать 49 из 184 застрявших на высоте в кабинках фуникулера после аварии в Анталье, сообщил глава Управления по ликвидации последствий... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-12T23:31

2024-04-12T23:31

2024-04-13T00:01

анталья (провинция)

турция

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СТАМБУЛ, 12 апр - РИА Новости. Спасателям удалось эвакуировать 49 из 184 застрявших на высоте в кабинках фуникулера после аварии в Анталье, сообщил глава Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции Окай Мемиш.Кабинка фуникулера рухнула с высоты на скалы на турецком курорте Анталья, остальные кабинки зависли на высоте с людьми. В результате происшествия погиб один человек, пострадали семеро. Генеральное консульство РФ в Анталье не получало информации о россиянах среди пострадавших в результате аварии на фуникулере, заявили ранее РИА Новости в дипмиссии. Альпинисты и вертолеты направились на помощь 184 застрявшим на фуникулере в турецкой Анталье людям, сообщил ранее министр внутренних дел Турции Али Ерликая."Сейчас на месте происшествия в спасательной операции задействованы 350 человек. Мы смогли эвакуировать 49 человек из 8 кабинок, эвакуация 16 кабинок продолжается", - заявил Мемиш телеканалу TRT Haber.По его словам, состояние раненых удовлетворительное. На опубликованных видео после инцидента видно, что кабинка фуникулера после удара о скалу сильно деформирована, выбиты стекла. Спасатели на видео оказывают помощь раненым, один мужчина лежит без движения. По данным СМИ, пострадали семь человек, в том числе двое детей.Один из очевидцев сообщил, что перед поломкой фуникулера услышал хлопок, похожий на взрыв, фуникулер сильно затрясло.

https://ria.ru/20240404/sochi-1937833923.html

анталья (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

анталья (провинция), турция, в мире, россия