Правительство одобрило проект с изменениями о создании комплекса "Байтерек"
Кабмин одобрил проект с изменениями о создании на Байконуре комплекса "Байтерек"
Пуск ракеты с космодрома Байконур. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Правительство России одобрило проект протокола с изменениями в соглашении от 2004 года между РФ и Казахстаном о создании на Байконуре комплекса "Байтерек", соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
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"Одобрить представленный корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" согласованный с МИДом России, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с Казахстанской стороной проект протокола о внесении изменений в Соглашение между правительством Российской Федерации и Республики Казахстан о создании на космодроме "Байконур" космического ракетного комплекса "Байтерек", - говорится в документе.
Согласно документу, Казахстан и Россия планируют перенести начало летных испытаний совместного космического ракетного комплекса (КРК) "Байтерек" с ракетой-носителем среднего класса с 2023 на 2025 год.
Кроме того, изменения в соглашение предполагают не менее трех испытательных пусков ракеты-носителя "Союз-5" с "Байтерека" до 2027 года, а не до 2025 года, как предполагалось ранее.
Также проект протокола предусматривает размещение заказов по выведению с "Байтерека" космических аппаратов ракетой-носителем "Союз-5" и ее возможными модификациями "в количестве не менее трех пусков в год в период с 2028 по 2039 год". Ранее предполагались сроки с 2025 по 2036 год. Таким же образом меняется и период для аналогичных заказов в рамках реализации государственных проектов Казахстана, следует из проекта протокола.
"Байтерек" - российско-казахстанский проект по модернизации площадки номер 45 космодрома "Байконур". Ранее оттуда запускали ракеты "Зенит". После модернизации здесь будут стартовать новые российские "Союзы-5".
Соответствующе распоряжение подписал глава кабмина РФ Михаил Мишустин.