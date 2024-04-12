https://ria.ru/20240412/proekt-1939723639.html

Правительство одобрило проект с изменениями о создании комплекса "Байтерек"

Правительство одобрило проект с изменениями о создании комплекса "Байтерек" - РИА Новости, 12.04.2024

Правительство одобрило проект с изменениями о создании комплекса "Байтерек"

Правительство России одобрило проект протокола с изменениями в соглашении от 2004 года между РФ и Казахстаном о создании на Байконуре комплекса "Байтерек",... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T22:08

2024-04-12T22:08

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Правительство России одобрило проект протокола с изменениями в соглашении от 2004 года между РФ и Казахстаном о создании на Байконуре комплекса "Байтерек", соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Одобрить представленный корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" согласованный с МИДом России, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с Казахстанской стороной проект протокола о внесении изменений в Соглашение между правительством Российской Федерации и Республики Казахстан о создании на космодроме "Байконур" космического ракетного комплекса "Байтерек", - говорится в документе. Согласно документу, Казахстан и Россия планируют перенести начало летных испытаний совместного космического ракетного комплекса (КРК) "Байтерек" с ракетой-носителем среднего класса с 2023 на 2025 год. Кроме того, изменения в соглашение предполагают не менее трех испытательных пусков ракеты-носителя "Союз-5" с "Байтерека" до 2027 года, а не до 2025 года, как предполагалось ранее.Также проект протокола предусматривает размещение заказов по выведению с "Байтерека" космических аппаратов ракетой-носителем "Союз-5" и ее возможными модификациями "в количестве не менее трех пусков в год в период с 2028 по 2039 год". Ранее предполагались сроки с 2025 по 2036 год. Таким же образом меняется и период для аналогичных заказов в рамках реализации государственных проектов Казахстана, следует из проекта протокола.Соответствующе распоряжение подписал глава кабмина РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240412/pusk-1939703313.html

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космос - риа наука, россия, казахстан, байконур (город), михаил мишустин, роскосмос