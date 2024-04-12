Кулеба рассказал об "активных переговорах" с партнерами о поставках ПВО
МИД Украины: поставки двух батареи Patriot и одной SAMP/Tзависят от решения США
© AP Photo / Pool/Johanna GeronМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Украинские власти ведут переговоры с союзниками о предоставлении ВСУ двух батарей системы противовоздушной обороны Patriot и одной SAMP/T, решение о поставках пока не достигнуто, оно полностью зависит от США, утверждает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Все батареи Patriot зависят в конце концов от решения США, потому что это американская система. Мы точно знаем, где и что расположено. Сейчас уже идут активные переговоры по двум батареям Patriot и одной батарее SAMP/T. И, в принципе, если бы была сейчас готовность стран, где они расположены, их нам передать, то это был бы вопрос недели, и мы бы их получили", – заявил Кулеба в интервью интервью ведущей Алле Мазур, отрывок из которого показал телеканал "1+1".
Украина вычерпала американский бюджет до дна
6 апреля, 08:00
Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина будет продолжать терять людей и территории в случае, если партнеры не будут оказывать помощь Киеву. Газета Financial Times со ссылкой на два неназванных источника сообщала, что власти Украины подталкивают Польшу, Румынию и Испанию к передаче Киеву систем ПВО Patriot.
Кулеба 10 апреля заявил, что его "добрая" дипломатия не сработала, и теперь он планирует жестко требовать у Запада системы ПВО Patriot, при этом самыми "удачливыми" он считает тех западных коллег, в странах которых подобных систем нет, потому что им не приходится себя чувствовать некомфортно на встречах с ним.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Кулеба намерен жестко требовать у Запада ПВО Patriot
10 апреля, 22:31