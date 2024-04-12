Рейтинг@Mail.ru
Кулеба рассказал об "активных переговорах" с партнерами о поставках ПВО - РИА Новости, 12.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:56 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/kuleba-1939726544.html
Кулеба рассказал об "активных переговорах" с партнерами о поставках ПВО
Кулеба рассказал об "активных переговорах" с партнерами о поставках ПВО - РИА Новости, 12.04.2024
Кулеба рассказал об "активных переговорах" с партнерами о поставках ПВО
Украинские власти ведут переговоры с союзниками о предоставлении ВСУ двух батарей системы противовоздушной обороны Patriot и одной SAMP/T, решение о поставках... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T22:56
2024-04-12T22:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
дмитрий кулеба
владимир зеленский
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937987173_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d9eff32d305a87fd58288b06ebcd68d6.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Украинские власти ведут переговоры с союзниками о предоставлении ВСУ двух батарей системы противовоздушной обороны Patriot и одной SAMP/T, решение о поставках пока не достигнуто, оно полностью зависит от США, утверждает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба."Все батареи Patriot зависят в конце концов от решения США, потому что это американская система. Мы точно знаем, где и что расположено. Сейчас уже идут активные переговоры по двум батареям Patriot и одной батарее SAMP/T. И, в принципе, если бы была сейчас готовность стран, где они расположены, их нам передать, то это был бы вопрос недели, и мы бы их получили", – заявил Кулеба в интервью интервью ведущей Алле Мазур, отрывок из которого показал телеканал "1+1". Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина будет продолжать терять людей и территории в случае, если партнеры не будут оказывать помощь Киеву. Газета Financial Times со ссылкой на два неназванных источника сообщала, что власти Украины подталкивают Польшу, Румынию и Испанию к передаче Киеву систем ПВО Patriot. Кулеба 10 апреля заявил, что его "добрая" дипломатия не сработала, и теперь он планирует жестко требовать у Запада системы ПВО Patriot, при этом самыми "удачливыми" он считает тех западных коллег, в странах которых подобных систем нет, потому что им не приходится себя чувствовать некомфортно на встречах с ним. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240406/byudzhet-1938138202.html
https://ria.ru/20240410/kuleba-1939218410.html
украина
сша
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937987173_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_d433ac1e85be83bb4294fc6c448f1721.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, дмитрий кулеба, владимир зеленский, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире, Киев
Кулеба рассказал об "активных переговорах" с партнерами о поставках ПВО

МИД Украины: поставки двух батареи Patriot и одной SAMP/Tзависят от решения США

© AP Photo / Pool/Johanna GeronМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Украинские власти ведут переговоры с союзниками о предоставлении ВСУ двух батарей системы противовоздушной обороны Patriot и одной SAMP/T, решение о поставках пока не достигнуто, оно полностью зависит от США, утверждает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Все батареи Patriot зависят в конце концов от решения США, потому что это американская система. Мы точно знаем, где и что расположено. Сейчас уже идут активные переговоры по двум батареям Patriot и одной батарее SAMP/T. И, в принципе, если бы была сейчас готовность стран, где они расположены, их нам передать, то это был бы вопрос недели, и мы бы их получили", – заявил Кулеба в интервью интервью ведущей Алле Мазур, отрывок из которого показал телеканал "1+1".
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Украина вычерпала американский бюджет до дна
6 апреля, 08:00
Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина будет продолжать терять людей и территории в случае, если партнеры не будут оказывать помощь Киеву. Газета Financial Times со ссылкой на два неназванных источника сообщала, что власти Украины подталкивают Польшу, Румынию и Испанию к передаче Киеву систем ПВО Patriot.
Кулеба 10 апреля заявил, что его "добрая" дипломатия не сработала, и теперь он планирует жестко требовать у Запада системы ПВО Patriot, при этом самыми "удачливыми" он считает тех западных коллег, в странах которых подобных систем нет, потому что им не приходится себя чувствовать некомфортно на встречах с ним.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Кулеба намерен жестко требовать у Запада ПВО Patriot
10 апреля, 22:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВ миреУкраинаСШАРоссияДмитрий КулебаВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТОВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала