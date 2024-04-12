https://ria.ru/20240412/trebovaniya-1939725293.html
Изменены требования к антитеррористической защищенности госматрезерва
Изменены требования к антитеррористической защищенности госматрезерва - РИА Новости, 12.04.2024
Изменены требования к антитеррористической защищенности госматрезерва
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в требования к антитеррористической защищенности объектов системы... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T22:28
2024-04-12T22:28
2024-04-12T22:28
россия
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в требования к антитеррористической защищенности объектов системы государственного материального резерва, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) системы государственного материального резерва", - говорится в документе. Изменениями к требованиям к антитеррористической защищенности подразумевают защиту объектов от беспилотников.
https://ria.ru/20240412/proekt-1939723639.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, правительство рф
Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ
Изменены требования к антитеррористической защищенности госматрезерва
В России изменили требования к антитеррористической защищенности госматрезерва