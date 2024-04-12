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Изменены требования к антитеррористической защищенности госматрезерва - РИА Новости, 12.04.2024
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22:28 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/trebovaniya-1939725293.html
Изменены требования к антитеррористической защищенности госматрезерва
Изменены требования к антитеррористической защищенности госматрезерва - РИА Новости, 12.04.2024
Изменены требования к антитеррористической защищенности госматрезерва
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в требования к антитеррористической защищенности объектов системы... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T22:28
2024-04-12T22:28
россия
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в требования к антитеррористической защищенности объектов системы государственного материального резерва, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) системы государственного материального резерва", - говорится в документе. Изменениями к требованиям к антитеррористической защищенности подразумевают защиту объектов от беспилотников.
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россия, михаил мишустин, правительство рф
Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ
Изменены требования к антитеррористической защищенности госматрезерва

В России изменили требования к антитеррористической защищенности госматрезерва

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в требования к антитеррористической защищенности объектов системы государственного материального резерва, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) системы государственного материального резерва", - говорится в документе.
Изменениями к требованиям к антитеррористической защищенности подразумевают защиту объектов от беспилотников.
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