https://ria.ru/20240412/trebovaniya-1939725293.html

Изменены требования к антитеррористической защищенности госматрезерва

Изменены требования к антитеррористической защищенности госматрезерва - РИА Новости, 12.04.2024

Изменены требования к антитеррористической защищенности госматрезерва

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в требования к антитеррористической защищенности объектов системы... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T22:28

2024-04-12T22:28

2024-04-12T22:28

россия

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в требования к антитеррористической защищенности объектов системы государственного материального резерва, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) системы государственного материального резерва", - говорится в документе. Изменениями к требованиям к антитеррористической защищенности подразумевают защиту объектов от беспилотников.

https://ria.ru/20240412/proekt-1939723639.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, михаил мишустин, правительство рф