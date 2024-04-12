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МВД Украины проверяет базы данных о сотнях тысяч уклонистов - РИА Новости, 12.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:26 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/klimenko-1939728544.html
МВД Украины проверяет базы данных о сотнях тысяч уклонистов
МВД Украины проверяет базы данных о сотнях тысяч уклонистов - РИА Новости, 12.04.2024
МВД Украины проверяет базы данных о сотнях тысяч уклонистов
В базах данных украинской полиции есть информация о сотнях тысяч уклонистов, ее проверяют, заявил глава МВД Украины Игорь Клименко. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T23:26
2024-04-12T23:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
игорь клименко
владимир зеленский
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В базах данных украинской полиции есть информация о сотнях тысяч уклонистов, ее проверяют, заявил глава МВД Украины Игорь Клименко. "В полиции есть соответствующие базы данных, в которых уже сотни тысяч человек, которые, по мнению ТЦК (военкоматы - ред.), возможно, уклоняются от службы. Мы проверяем этих людей и, конечно, сразу людей могут проверить работники ТЦК", - приводит слова Клименко агентство УНИАН. По его словам, полиция с представителями военкоматов может работать на улице, но повестку должен вручать только работник военкомата. Как сообщал 5 апреля уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец, с начала года в стране увеличилось количество обращений граждан, связанных с конфликтными ситуациями и резонансными случаями грубой мобилизации представителями военкоматов, при этом ни один военный не понес наказание за превышение своих полномочий. В конце февраля он сообщал, что при вручении повесток представители военкоматов часто нарушают права граждан, подлежащих призыву на военную службу. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240412/kuleba-1939622075.html
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в мире, украина, игорь клименко, владимир зеленский, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Игорь Клименко, Владимир Зеленский, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины
МВД Украины проверяет базы данных о сотнях тысяч уклонистов

Глава МВД Украины: полиция проверяет базы данных о сотнях тысяч уклонистов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПолиция Украины
Полиция Украины - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Полиция Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В базах данных украинской полиции есть информация о сотнях тысяч уклонистов, ее проверяют, заявил глава МВД Украины Игорь Клименко.
«
"В полиции есть соответствующие базы данных, в которых уже сотни тысяч человек, которые, по мнению ТЦК (военкоматы - ред.), возможно, уклоняются от службы. Мы проверяем этих людей и, конечно, сразу людей могут проверить работники ТЦК", - приводит слова Клименко агентство УНИАН.
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По его словам, полиция с представителями военкоматов может работать на улице, но повестку должен вручать только работник военкомата.
Как сообщал 5 апреля уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец, с начала года в стране увеличилось количество обращений граждан, связанных с конфликтными ситуациями и резонансными случаями грубой мобилизации представителями военкоматов, при этом ни один военный не понес наказание за превышение своих полномочий. В конце февраля он сообщал, что при вручении повесток представители военкоматов часто нарушают права граждан, подлежащих призыву на военную службу.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИгорь КлименкоВладимир ЗеленскийДмитрий ЛубинецВооруженные силы Украины
 
 
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