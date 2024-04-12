https://ria.ru/20240412/ukraina-1939727214.html

Экс-аналитик Пентагона объяснила, почему Запад не хочет мира на Украине

Экс-аналитик Пентагона объяснила, почему Запад не хочет мира на Украине - РИА Новости, 12.04.2024

Экс-аналитик Пентагона объяснила, почему Запад не хочет мира на Украине

Лидеры на Западе не желают установления мира на Украине, так как уже значительно потратились на поддержку киевского режима оружием и средствами и теперь... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T23:03

2024-04-12T23:03

2024-04-12T23:03

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ООН, 12 апр – РИА Новости. Лидеры на Западе не желают установления мира на Украине, так как уже значительно потратились на поддержку киевского режима оружием и средствами и теперь рассчитывают на своего рода возмещение потерь, заявила на заседании СБ ООН бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски. "Западные инвестиции сократили запасы США и НАТО, а также снизили способность Киева вести прямые переговоры с Россией. Западные лидеры видят, сколько они потратили, и настаивают на своего рода возмещении. Они не хотят терять свой вклад, так сказать", - сказала Квятковски. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, украина, россия, сша, сергей лавров, нато, оон, министерство обороны сша