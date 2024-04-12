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США запретили импорт алюминия, меди и никеля из России
США запретили импорт алюминия, меди и никеля из России - РИА Новости, 12.04.2024
США запретили импорт алюминия, меди и никеля из России
Власти США вводят запрет на ввоз в страну алюминия, меди и никеля российского происхождения, говорится в обнародованном в пятницу заявлении американского... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T23:57
2024-04-12T23:57
2024-04-12T23:57
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Власти США вводят запрет на ввоз в страну алюминия, меди и никеля российского происхождения, говорится в обнародованном в пятницу заявлении американского минфина. "В результате (сегодняшних мер) импорт и ввоз в США алюминия, меди и никеля российского происхождения, за исключением случаев, предусмотренных законом или оговоренных лицензией, запрещается", - говорится в документе. Как отмечается в заявлении, данные ограничения не затрагивают медь, алюминий и никель из РФ, которые были произведены до 13 апреля текущего года.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, сша, россия
Экономика, Цены на нефть, США, Россия
США запретили импорт алюминия, меди и никеля из России
Власти США запретили ввоз алюминия, меди и никеля российского происхождения