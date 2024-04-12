https://ria.ru/20240412/zapret-1939730672.html

США запретили импорт алюминия, меди и никеля из России

США запретили импорт алюминия, меди и никеля из России - РИА Новости, 12.04.2024

США запретили импорт алюминия, меди и никеля из России

Власти США вводят запрет на ввоз в страну алюминия, меди и никеля российского происхождения, говорится в обнародованном в пятницу заявлении американского... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T23:57

2024-04-12T23:57

2024-04-12T23:57

экономика

цены на нефть

сша

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/76/1513597616_0:0:5479:3082_1920x0_80_0_0_96e6eac594a84c0659a07564b084fa7d.jpg

ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Власти США вводят запрет на ввоз в страну алюминия, меди и никеля российского происхождения, говорится в обнародованном в пятницу заявлении американского минфина. "В результате (сегодняшних мер) импорт и ввоз в США алюминия, меди и никеля российского происхождения, за исключением случаев, предусмотренных законом или оговоренных лицензией, запрещается", - говорится в документе. Как отмечается в заявлении, данные ограничения не затрагивают медь, алюминий и никель из РФ, которые были произведены до 13 апреля текущего года.

https://ria.ru/20240111/sanktsii-1920790080.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, сша, россия