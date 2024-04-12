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Шесть человек, включая ребенка, погибли при обстреле ВСУ в Токмаке - РИА Новости, 12.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:34 12.04.2024 (обновлено: 23:39 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/obstrel-1939729067.html
Шесть человек, включая ребенка, погибли при обстреле ВСУ в Токмаке
Шесть человек, включая ребенка, погибли при обстреле ВСУ в Токмаке - РИА Новости, 12.04.2024
Шесть человек, включая ребенка, погибли при обстреле ВСУ в Токмаке
Шесть человек, включая ребенка, погибли в результате обстрела города Токмак Запорожской области, не менее 20 получили ранения, сообщил глава запорожского... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T23:34
2024-04-12T23:39
специальная военная операция на украине
токмак
вооруженные силы украины
запорожская область
в мире
владимир рогов
евгений балицкий
россия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Шесть человек, включая ребенка, погибли в результате обстрела города Токмак Запорожской области, не менее 20 получили ранения, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов."По предварительным данным, в результате обстрела жилого района города погибли шесть человек, в том числе один из них ребёнок. Не менее 20 жителей города получили тяжелые ранения и травмы", - написал он в Telegram-канале.Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела ВСУ многоквартирного сектора Токмака есть погибшие.Отмечается, что без газа остались 25 домов частного сектора и девять многоэтажек.
https://ria.ru/20240412/oruzhie-1939708943.html
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токмак, вооруженные силы украины, запорожская область, в мире, владимир рогов, евгений балицкий, россия
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, В мире, Владимир Рогов, Евгений Балицкий, Россия
Шесть человек, включая ребенка, погибли при обстреле ВСУ в Токмаке

Рогов: пять взрослых и ребенок погибли при обстреле ВСУ в Токмаке

© AP Photo / Sergei ChuzavkovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Украинские военные . Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Шесть человек, включая ребенка, погибли в результате обстрела города Токмак Запорожской области, не менее 20 получили ранения, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«
"По предварительным данным, в результате обстрела жилого района города погибли шесть человек, в том числе один из них ребёнок. Не менее 20 жителей города получили тяжелые ранения и травмы", - написал он в Telegram-канале.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела ВСУ многоквартирного сектора Токмака есть погибшие.
Отмечается, что без газа остались 25 домов частного сектора и девять многоэтажек.
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