Рейтинг@Mail.ru
Экс-сотрудник СБУ прокомментировал подрыв своей машины в Москве - РИА Новости, 13.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:06 12.04.2024 (обновлено: 00:02 13.04.2024)
https://ria.ru/20240412/prozorov-1939723519.html
Экс-сотрудник СБУ прокомментировал подрыв своей машины в Москве
Экс-сотрудник СБУ прокомментировал подрыв своей машины в Москве - РИА Новости, 13.04.2024
Экс-сотрудник СБУ прокомментировал подрыв своей машины в Москве
Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров, машину которого взорвали в пятницу в Москве, заявил, что произошедшее - проваленный террористический акт киевского режима РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-12T22:06
2024-04-13T00:02
москва
служба безопасности украины
одесса
в мире
василий прозоров
toyota corolla
родион мирошник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939639502_0:139:2953:1800_1920x0_80_0_0_addd4c9867df8520f7f504b15b5e8d5f.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров, машину которого взорвали в пятницу в Москве, заявил, что произошедшее - проваленный террористический акт киевского режима и украинских спецслужб."у меня нет сомнений: это очередная попытка террористического акта, совершенная киевским режимом и его спецслужбами", - заявил Прозоров в видео, опубликованном в Telegram-канале посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.Обращаясь к украинской стороне, Прозоров добавил: "Ни хрена у вас не получилось, потому что Бог - он за нас".Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что на севере Москвы около дома на Коровинском шоссе под Toyota Land Cruiser сработало неустановленное взрывное устройство, пострадал хозяин внедорожника.Василий Прозоров до 2014 года работал в управлении СБУ по Запорожской области. В 2014 году перевелся в Киев в центральный аппарат СБУ, служил в Антитеррористическом центре СБУ, неоднократно совершал командировки в Донбасс в зону так называемой "АТО". В 2018 году переехал в Россию. В последние годы занимался расследованиями преступлений киевского режима. По данным РИА Новости, в последние дни Прозоров занимался подготовкой фильма-расследования, посвященного событиям 2 мая 2014 года в Одессе.
https://ria.ru/20240412/prozorov-1939660579.html
москва
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939639502_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_12b5bd22189fcaf41e406681e1093898.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, служба безопасности украины, одесса, в мире, василий прозоров, toyota corolla, родион мирошник
Москва, Служба безопасности Украины, Одесса, В мире, Василий Прозоров, Toyota Corolla, Родион Мирошник
Экс-сотрудник СБУ прокомментировал подрыв своей машины в Москве

Экс-офицер СБУ Прозоров заявил, что за покушением на него стоит киевский режим

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкВасилий Прозоров
Василий Прозоров - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Василий Прозоров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров, машину которого взорвали в пятницу в Москве, заявил, что произошедшее - проваленный террористический акт киевского режима и украинских спецслужб.
"у меня нет сомнений: это очередная попытка террористического акта, совершенная киевским режимом и его спецслужбами", - заявил Прозоров в видео, опубликованном в Telegram-канале посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.
Обращаясь к украинской стороне, Прозоров добавил: "Ни хрена у вас не получилось, потому что Бог - он за нас".
Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что на севере Москвы около дома на Коровинском шоссе под Toyota Land Cruiser сработало неустановленное взрывное устройство, пострадал хозяин внедорожника.
Василий Прозоров до 2014 года работал в управлении СБУ по Запорожской области. В 2014 году перевелся в Киев в центральный аппарат СБУ, служил в Антитеррористическом центре СБУ, неоднократно совершал командировки в Донбасс в зону так называемой "АТО". В 2018 году переехал в Россию. В последние годы занимался расследованиями преступлений киевского режима. По данным РИА Новости, в последние дни Прозоров занимался подготовкой фильма-расследования, посвященного событиям 2 мая 2014 года в Одессе.
Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров о том, почему решил перейти на сторону России в 2014 году - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Экс-подполковник СБУ рассказал, почему перешел на сторону России
Вчера, 16:35
 
МоскваСлужба безопасности УкраиныОдессаВ миреВасилий ПрозоровToyota CorollaРодион Мирошник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала