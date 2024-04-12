https://ria.ru/20240412/prozorov-1939723519.html

Экс-сотрудник СБУ прокомментировал подрыв своей машины в Москве

Экс-сотрудник СБУ прокомментировал подрыв своей машины в Москве - РИА Новости, 13.04.2024

Экс-сотрудник СБУ прокомментировал подрыв своей машины в Москве

Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров, машину которого взорвали в пятницу в Москве, заявил, что произошедшее - проваленный террористический акт киевского режима РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-12T22:06

2024-04-12T22:06

2024-04-13T00:02

москва

служба безопасности украины

одесса

в мире

василий прозоров

toyota corolla

родион мирошник

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939639502_0:139:2953:1800_1920x0_80_0_0_addd4c9867df8520f7f504b15b5e8d5f.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров, машину которого взорвали в пятницу в Москве, заявил, что произошедшее - проваленный террористический акт киевского режима и украинских спецслужб."у меня нет сомнений: это очередная попытка террористического акта, совершенная киевским режимом и его спецслужбами", - заявил Прозоров в видео, опубликованном в Telegram-канале посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.Обращаясь к украинской стороне, Прозоров добавил: "Ни хрена у вас не получилось, потому что Бог - он за нас".Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что на севере Москвы около дома на Коровинском шоссе под Toyota Land Cruiser сработало неустановленное взрывное устройство, пострадал хозяин внедорожника.Василий Прозоров до 2014 года работал в управлении СБУ по Запорожской области. В 2014 году перевелся в Киев в центральный аппарат СБУ, служил в Антитеррористическом центре СБУ, неоднократно совершал командировки в Донбасс в зону так называемой "АТО". В 2018 году переехал в Россию. В последние годы занимался расследованиями преступлений киевского режима. По данным РИА Новости, в последние дни Прозоров занимался подготовкой фильма-расследования, посвященного событиям 2 мая 2014 года в Одессе.

https://ria.ru/20240412/prozorov-1939660579.html

москва

одесса

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, служба безопасности украины, одесса, в мире, василий прозоров, toyota corolla, родион мирошник