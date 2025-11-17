https://ria.ru/20251117/ukraina-2055593181.html
Украинский телеканал сообщил о взрыве в Днепропетровске
Украинский телеканал сообщил о взрыве в Днепропетровске - РИА Новости, 17.11.2025
Украинский телеканал сообщил о взрыве в Днепропетровске
Взрыв прогремел в Днепропетровске на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T23:49:00+03:00
2025-11-17T23:49:00+03:00
2025-11-17T23:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
https://ria.ru/20251117/dimitrov-2055534104.html
днепропетровск
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровск, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинский телеканал сообщил о взрыве в Днепропетровске
В Днепропетровске прогремел взрыв