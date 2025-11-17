Рейтинг@Mail.ru
Бывший тренер "Ювентуса" отказался возглавить "Спартак" - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
23:58 17.11.2025 (обновлено: 03:08 18.11.2025)
Бывший тренер "Ювентуса" отказался возглавить "Спартак"
Бывший тренер "Ювентуса" отказался возглавить "Спартак"
Итальянский тренер Тиаго Мотта отказался возглавить московский футбольный клуб "Спартак", сообщает Calciomercato. РИА Новости Спорт, 18.11.2025
/20251117/chervichenko-2055460036.html
спорт, тиагу мотта, иван юрич, спартак москва, ювентус, аталанта, лига чемпионов уефа, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Тиагу Мотта, Иван Юрич, Спартак Москва, Ювентус, Аталанта, Лига чемпионов УЕФА, Российская премьер-лига (РПЛ)
Бывший тренер "Ювентуса" отказался возглавить "Спартак"

Тьяго Мотта отказался тренировать "Спартак"

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Итальянский тренер Тиаго Мотта отказался возглавить московский футбольный клуб "Спартак", сообщает Calciomercato.
"Красно-белые" 11 ноября объявили о расторжении контракта с сербом Деяном Станковичем по соглашению сторон. Руководство "Спартака" выразило неудовлетворение турнирным положением "Спартака" в Российской премьер-лиге (РПЛ). Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Вадим Романов.
По информации источника, находящийся с весны без клуба Мотта получал запрос от представителей "Спартака", но ответил отказом на предложение. Также столичный клуб связывался с Иваном Юричем, который 10 ноября был отправлен в отставку с поста главного тренера итальянской "Аталанты".
Мотте 43 года, он покинул пост главного тренера "Ювентуса" в марте. До этого он возглавлял "Дженоа", "Специю" и "Болонью". Будучи игроком, Мотта в составе испанской "Барселоны" и итальянского "Интера" выигрывал Лигу чемпионов.
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Червиченко объяснил, почему Карпин не пойдет в "Спартак"
ФутболСпортТиагу МоттаИван ЮричСпартак МоскваЮвентусАталантаЛига чемпионов 2025-2026РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
