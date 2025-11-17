https://ria.ru/20251117/spartak-2055594181.html
Бывший тренер "Ювентуса" отказался возглавить "Спартак"
Бывший тренер "Ювентуса" отказался возглавить "Спартак"
Итальянский тренер Тиаго Мотта отказался возглавить московский футбольный клуб "Спартак", сообщает Calciomercato. РИА Новости Спорт, 18.11.2025
