Аэропорт Кишинева взял под свой контроль инфраструктуру "Лукойла"

"Учитывая, что "Лукойл" попал под санкции, мы с ними вели переговоры, и 12 ноября аэропорт подписал договор на сдачу в аренду за ноль лей, то есть бесплатно. Там есть несколько резервуаров, склад хранения, есть приборы для измерения качества, есть и насосы перекачки, и машины, которые используют для заправки самолетов - все техническое оборудование, которое было у "Лукойла". То есть аэропорт взял под свой контроль все это оборудование, включая бригады людей, которые работают с этим процессом и обеспечивают весь этот процесс", - заявил Жунгиету в эфире на TV8.