Аэропорт Кишинева взял под свой контроль инфраструктуру "Лукойла" - РИА Новости, 17.11.2025
23:58 17.11.2025
Аэропорт Кишинева взял под свой контроль инфраструктуру "Лукойла"
в мире
молдавия
кишинев
дубай
лукойл
министерство финансов сша
евросоюз
санкции в отношении россии
молдавия
кишинев
дубай
в мире, молдавия, кишинев, дубай, лукойл, министерство финансов сша, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Молдавия, Кишинев, Дубай, ЛУКОЙЛ, Министерство финансов США, Евросоюз, Санкции в отношении России
© Sputnik / Mihai CarausАэропорт Кишинева в Молдавии
Аэропорт Кишинева в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 17 ноя - РИА Новости. Международный аэропорт Кишинева взял под свой контроль всю необходимую инфраструктуру, принадлежавшую "Лукойлу", договор аренды нефтяного терминала бесплатный, сообщил министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету.
В пятницу Жунгиету заявил, что власти Молдавии заключили договор с компанией "Лукойл" о передаче под управление аэропорта Кишинева нефтяного терминала, чтобы можно было обеспечить поставку керосина для самолетов в условиях санкций.
"Учитывая, что "Лукойл" попал под санкции, мы с ними вели переговоры, и 12 ноября аэропорт подписал договор на сдачу в аренду за ноль лей, то есть бесплатно. Там есть несколько резервуаров, склад хранения, есть приборы для измерения качества, есть и насосы перекачки, и машины, которые используют для заправки самолетов - все техническое оборудование, которое было у "Лукойла". То есть аэропорт взял под свой контроль все это оборудование, включая бригады людей, которые работают с этим процессом и обеспечивают весь этот процесс", - заявил Жунгиету в эфире на TV8.
Как пояснил министр, 13 ноября был подписан протокол о сдаче и приеме всего имущества. Он отметил, что компания "Лукойл" не создавала никаких препятствий со своей стороны в ходе переговоров с представителями правительства Молдавии, она открыта к диалогу и переговоры идут на достаточно позитивной ноте.
Ранее министр инфраструктуры Молдавии Владимир Боля заявил, что "Лукойл" является единственным поставщиком керосина для аэропорта Кишинева, а также владеет инфраструктурой хранения и снабжения воздушных судов нефтепродуктами. Помимо этого, компания управляет каждой шестой автозаправочной станцией в стране.
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
