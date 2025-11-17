https://ria.ru/20251117/moldaviya-2055594326.html
Аэропорт Кишинева взял под свой контроль инфраструктуру "Лукойла"
Аэропорт Кишинева взял под свой контроль инфраструктуру "Лукойла" - РИА Новости, 17.11.2025
Аэропорт Кишинева взял под свой контроль инфраструктуру "Лукойла"
Международный аэропорт Кишинева взял под свой контроль всю необходимую инфраструктуру, принадлежавшую "Лукойлу", договор аренды нефтяного терминала бесплатный,... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T23:58:00+03:00
2025-11-17T23:58:00+03:00
2025-11-17T23:58:00+03:00
молдавия
кишинев
дубай
2025
КИШИНЕВ, 17 ноя - РИА Новости. Международный аэропорт Кишинева взял под свой контроль всю необходимую инфраструктуру, принадлежавшую "Лукойлу", договор аренды нефтяного терминала бесплатный, сообщил министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету.
В пятницу Жунгиету заявил, что власти Молдавии
заключили договор с компанией "Лукойл
" о передаче под управление аэропорта Кишинева
нефтяного терминала, чтобы можно было обеспечить поставку керосина для самолетов в условиях санкций.
"Учитывая, что "Лукойл" попал под санкции, мы с ними вели переговоры, и 12 ноября аэропорт подписал договор на сдачу в аренду за ноль лей, то есть бесплатно. Там есть несколько резервуаров, склад хранения, есть приборы для измерения качества, есть и насосы перекачки, и машины, которые используют для заправки самолетов - все техническое оборудование, которое было у "Лукойла". То есть аэропорт взял под свой контроль все это оборудование, включая бригады людей, которые работают с этим процессом и обеспечивают весь этот процесс", - заявил Жунгиету в эфире на TV8.
Как пояснил министр, 13 ноября был подписан протокол о сдаче и приеме всего имущества. Он отметил, что компания "Лукойл" не создавала никаких препятствий со своей стороны в ходе переговоров с представителями правительства Молдавии, она открыта к диалогу и переговоры идут на достаточно позитивной ноте.
Ранее министр инфраструктуры Молдавии Владимир Боля заявил, что "Лукойл" является единственным поставщиком керосина для аэропорта Кишинева, а также владеет инфраструктурой хранения и снабжения воздушных судов нефтепродуктами. Помимо этого, компания управляет каждой шестой автозаправочной станцией в стране.
Минфин США
22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС
в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае
. Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе
- в Румынии
и Болгарии
, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке
с долей 75%. Есть ряд активов в Африке
, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.