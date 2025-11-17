Рейтинг@Mail.ru
Капитану "Салавата Юлаева" разорвали ухо шайбой - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
23:47 17.11.2025 (обновлено: 23:52 17.11.2025)
https://ria.ru/20251117/julaev-2055592861.html
Капитану "Салавата Юлаева" разорвали ухо шайбой
Капитану "Салавата Юлаева" разорвали ухо шайбой - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
Капитану "Салавата Юлаева" разорвали ухо шайбой
Главный тренер уфимского "Салавата Юлаева" Виктор Козлов заявил, что капитан команды Григорий Панин получил небольшое сотрясение мозга и разрыв уха в результате РИА Новости Спорт, 17.11.2025
2025-11-17T23:47:00+03:00
2025-11-17T23:52:00+03:00
хоккей
спорт
григорий панин
локомотив (ярославль)
континентальная хоккейная лига (кхл)
виктор козлов
салават юлаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825960339_313:0:2187:1054_1920x0_80_0_0_0b3af7a0f887431cc9a00b6308788ba7.jpg
/20250313/shtraf-2004874278.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825960339_414:0:2087:1255_1920x0_80_0_0_5ea6628920c54c174b1d7752d61b8fb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, григорий панин, локомотив (ярославль), континентальная хоккейная лига (кхл), виктор козлов, салават юлаев
Хоккей, Спорт, Григорий Панин, Локомотив (Ярославль), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Виктор Козлов, Салават Юлаев
Капитану "Салавата Юлаева" разорвали ухо шайбой

Хоккеист "Салавата Юлаева" Панин получил сотрясение мозга и разрыв уха

© Фото : сайт "Салавата Юлаева"Григорий Панин
Григорий Панин - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : сайт "Салавата Юлаева"
Григорий Панин. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Главный тренер уфимского "Салавата Юлаева" Виктор Козлов заявил, что капитан команды Григорий Панин получил небольшое сотрясение мозга и разрыв уха в результате попадания шайбы в голову в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ярославского "Локомотива".
"Локомотив" дома в понедельник обыграл "Салават Юлаев" в овертайме со счетом 4:3. Во втором периоде в Панина попала шайба, он самостоятельно покинул лед, на его голове была кровь. СМИ сообщали, что 39-летнего хоккеиста госпитализировали.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
17 ноября 2025 • начало в 19:00
Закончен в OT
Локомотив
4 : 3
Салават Юлаев
22:30 • Георгий Иванов
(Александр Полунин)
50:45 • Никита Кирьянов
(Мартин Гернат, Байрон Фроуз)
53:06 • Александр Радулов
(Рушан Рафиков, Георгий Иванов)
64:59 • Максим Шалунов
(Александр Радулов)
15:48 • Artyom Gorshkov
(Егор Сучков)
17:46 • Владислав Ефремов
(Ярослав Цулыгин, Александр Хохлачев)
58:42 • Джек Родвальд
Календарь Турнирная таблица История встреч
«

"У Григория небольшое сотрясение. Разорвано ухо. Ему зашили, он рвется в бой, но мы должны быть аккуратны с его травмой", - заявил Козлов на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на официальной странице "Локомотива" в соцсети "ВКонтакте".

Панин провел 26 матчей в текущем регулярном чемпионате и набрал 3 очка (2 шайбы + 1 передача) . В октябре он побил клубный рекорд "Салавата Юлаева", став самым возрастным игроком в КХЛ в истории уфимского клуба.
Главный тренер московского Динамо Алексей Кудашов в матче КХЛ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Кудашов заявил, что оплатит штраф за свое удаление в матче с "Салаватом"
13 марта, 21:08
 
ХоккейСпортГригорий ПанинЛокомотив (Ярославль)КХЛ 2025-2026Виктор КозловСалават Юлаев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Металлург Мг
    Авангард
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Салават Юлаев
    Барыс
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала