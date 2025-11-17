Капитану "Салавата Юлаева" разорвали ухо шайбой

«

"У Григория небольшое сотрясение. Разорвано ухо. Ему зашили, он рвется в бой, но мы должны быть аккуратны с его травмой", - заявил Козлов на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на официальной странице "Локомотива" в соцсети "ВКонтакте".