Капитану "Салавата Юлаева" разорвали ухо шайбой

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Главный тренер уфимского "Салавата Юлаева" Виктор Козлов заявил, что капитан команды Григорий Панин получил небольшое сотрясение мозга и разрыв уха в результате попадания шайбы в голову в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ярославского "Локомотива".
"Локомотив" дома в понедельник обыграл "Салават Юлаев" в овертайме со счетом 4:3. Во втором периоде в Панина попала шайба, он самостоятельно покинул лед, на его голове была кровь. СМИ сообщали, что 39-летнего хоккеиста госпитализировали.
"У Григория небольшое сотрясение. Разорвано ухо. Ему зашили, он рвется в бой, но мы должны быть аккуратны с его травмой", - заявил Козлов на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на официальной странице "Локомотива" в соцсети "ВКонтакте".
Панин провел 26 матчей в текущем регулярном чемпионате и набрал 3 очка (2 шайбы + 1 передача) . В октябре он побил клубный рекорд "Салавата Юлаева", став самым возрастным игроком в КХЛ в истории уфимского клуба.