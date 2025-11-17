Рейтинг@Mail.ru
23:43 17.11.2025 (обновлено: 23:44 17.11.2025)
Трамп заявил, что его устраивает возможность ударов по Мексике
Президент США Дональд Трамп заявил, что его устраивает возможность нанесения ударов по территории Мексики и отправки в страну американских военных для остановки РИА Новости, 17.11.2025
Трамп заявил, что его устраивает возможность ударов по Мексике

Трамп допустил удары по Мексике для остановки наркотрафика

© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его устраивает возможность нанесения ударов по территории Мексики и отправки в страну американских военных для остановки наркотрафика.
"Допускаю ли я удары по Мексике, чтобы остановить наркотрафик? Меня это устраивает", - сказал Трамп на заседании рабочей группы по подготовке Чемпионата мира по футболу 2026 года.
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Шеф Пентагона не исключил возможность атак США по мексиканским картелям
12 августа, 04:12
 
