Трамп не сказал, согласовывал бы он с Мексикой действия армии США
Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал с Мексикой проблему наркотрафика, но не стал отвечать, согласовывал бы он с властями страны возможные действия РИА Новости, 17.11.2025
сша
мексика
