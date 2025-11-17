Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что был бы горд уничтожить нарколаборатории в Колумбии - РИА Новости, 17.11.2025
23:40 17.11.2025 (обновлено: 23:41 17.11.2025)
Трамп заявил, что был бы горд уничтожить нарколаборатории в Колумбии
Президент США Дональд Трамп заявил, что с гордостью уничтожил бы фабрики по производству наркотиков в Колумбии, но отказался подтвердить, что сделает это. РИА Новости, 17.11.2025
Трамп заявил, что был бы горд уничтожить нарколаборатории в Колумбии

Трамп: уничтожение нарколабораторий в Колумбии спасло бы миллионы жизней

© AP Photo / Jacquelyn MartinДональд Трамп
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что с гордостью уничтожил бы фабрики по производству наркотиков в Колумбии, но отказался подтвердить, что сделает это.
"Уничтожил бы я эти фабрики? Лично я был бы горд сделать это. Я не говорю, что я это сделаю, но я был бы горд сделать это, потому что так мы спасем миллионы жизней", - сказал Трамп журналистам во время мероприятия с руководством ФИФА в Белом доме.
Трамп ответил на вопрос о возможной отправке американских военных в Мексику
Вчера, 23:36
 
