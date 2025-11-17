https://ria.ru/20251117/tramp-2055592129.html
Трамп заявил, что был бы горд уничтожить нарколаборатории в Колумбии
Трамп заявил, что был бы горд уничтожить нарколаборатории в Колумбии - РИА Новости, 17.11.2025
Трамп заявил, что был бы горд уничтожить нарколаборатории в Колумбии
Президент США Дональд Трамп заявил, что с гордостью уничтожил бы фабрики по производству наркотиков в Колумбии, но отказался подтвердить, что сделает это. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T23:40:00+03:00
2025-11-17T23:40:00+03:00
2025-11-17T23:41:00+03:00
колумбия
сша
в мире
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053354748_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a9b4641cfc16c4a86a91cc7ea02c4fba.jpg
https://ria.ru/20251117/ssha-2055591808.html
колумбия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053354748_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_409b17bbf814d434a494a63756502ef2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
колумбия, сша, в мире, дональд трамп
Колумбия, США, В мире, Дональд Трамп
Трамп заявил, что был бы горд уничтожить нарколаборатории в Колумбии
Трамп: уничтожение нарколабораторий в Колумбии спасло бы миллионы жизней