https://ria.ru/20251117/tramp-2055590745.html
Трамп рассказал, что до хрипоты кричал на глупых людей
Трамп рассказал, что до хрипоты кричал на глупых людей - РИА Новости, 17.11.2025
Трамп рассказал, что до хрипоты кричал на глупых людей
Президент США Дональд Трамп рассказал, что появился в Белом доме с хрипотой в голосе, потому что кричал на глупых людей. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T23:27:00+03:00
2025-11-17T23:27:00+03:00
2025-11-17T23:27:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049063465_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_f1a5421d46d53cf4758b20802b475d77.jpg
https://ria.ru/20250603/tramp-2020582405.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049063465_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_c75c6abf13914dfcc5466d8eaf08805b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп рассказал, что до хрипоты кричал на глупых людей
Трамп объяснил хрипоту в голосе тем, что кричал на глупых людей