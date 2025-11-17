Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал, что до хрипоты кричал на глупых людей - РИА Новости, 17.11.2025
23:27 17.11.2025
Трамп рассказал, что до хрипоты кричал на глупых людей
Трамп рассказал, что до хрипоты кричал на глупых людей
Президент США Дональд Трамп рассказал, что появился в Белом доме с хрипотой в голосе, потому что кричал на глупых людей. РИА Новости, 17.11.2025
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп рассказал, что до хрипоты кричал на глупых людей

Трамп объяснил хрипоту в голосе тем, что кричал на глупых людей

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал, что появился в Белом доме с хрипотой в голосе, потому что кричал на глупых людей.
«
"Я чувствую себя отлично. Я кричал на людей, потому что они глупые", - заявил Трамп в Белом доме на заседании рабочей группы по подготовке Чемпионата мира по футболу 2026 года.
По его словам, его эмоциональная реакция была связана с ходом переговоров о торговле.
