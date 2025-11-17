Рейтинг@Mail.ru
Трамп подпишет закон об обнародовании материалов по делу Эпштейна - РИА Новости, 17.11.2025
23:34 17.11.2025
Трамп подпишет закон об обнародовании материалов по делу Эпштейна
Трамп подпишет закон об обнародовании материалов по делу Эпштейна
в мире
сша
дональд трамп
джеффри эпштейн
мартин лютер кинг
сша
в мире, сша, дональд трамп, джеффри эпштейн, мартин лютер кинг
В мире, США, Дональд Трамп, Джеффри Эпштейн, Мартин Лютер Кинг
Трамп подпишет закон об обнародовании материалов по делу Эпштейна

Трамп подпишет обязывающий Минюст обнародовать материалы по делу Эпштейна закон

ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет закон, обязывающий минюст обнародовать материалы по делу Джеффри Эпштейна, если документ будет принят конгрессом.
"Я полностью за это. Мы уже передали 50 тысяч страниц. Но, как и в ситуациях с Кеннеди и Мартином Лютером Кингом — не ставя Эпштейна в один ряд, — сколько бы мы ни отдавали, этого всегда оказывается недостаточно", - заявил Трамп в Белом доме на заседании рабочей группы по подготовке Чемпионата мира по футболу 2026 года.
Философ Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Дугин рассказал, что его имя упоминалось в переписке Эпштейна с Бэнноном
Вчера, 14:10
 
В миреСШАДональд ТрампДжеффри ЭпштейнМартин Лютер Кинг
 
 
