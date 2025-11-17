https://ria.ru/20251117/ssha-2055590890.html
Трамп подтвердил планы продать Саудовской Аравии истребители F-35
Трамп подтвердил планы продать Саудовской Аравии истребители F-35
Президент США Дональд Трамп подтвердил планы продать Эр-Рияду истребители пятого поколения F-35. РИА Новости, 17.11.2025
сша
эр-рияд (город)
