Трамп подтвердил планы продать Саудовской Аравии истребители F-35 - РИА Новости, 17.11.2025
23:27 17.11.2025
Трамп подтвердил планы продать Саудовской Аравии истребители F-35
Трамп подтвердил планы продать Саудовской Аравии истребители F-35
в мире
в мире, сша, эр-рияд (город), дональд трамп, f-35
Трамп подтвердил планы продать Саудовской Аравии истребители F-35

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Andrew LeeАмериканский истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 Lightning II
ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил планы продать Эр-Рияду истребители пятого поколения F-35.
"Мы будем это делать. Мы будем продавать F-35", - заявил Трамп в Белом доме на заседании рабочей группы по подготовке Чемпионата мира по футболу 2026 года, отвечая на соответствующий вопрос.
