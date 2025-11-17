Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что Мадуро нанес ужасный ущерб США - РИА Новости, 17.11.2025
23:38 17.11.2025 (обновлено: 23:39 17.11.2025)
Трамп заявил, что Мадуро нанес ужасный ущерб США
Трамп заявил, что Мадуро нанес ужасный ущерб США
Президент США Дональд Трамп заявил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро "нанес ужасный ущерб" Соединенным Штатам, в первую очередь из-за наплыва преступников РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T23:38:00+03:00
2025-11-17T23:39:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
дональд трамп
николас мадуро
сша
венесуэла
в мире, сша, венесуэла, дональд трамп, николас мадуро
В мире, США, Венесуэла, Дональд Трамп, Николас Мадуро
Трамп заявил, что Мадуро нанес ужасный ущерб США

Трамп заявил, что Мадуро нанес огромный ущерб США из-за наркоторговцев

ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро "нанес ужасный ущерб" Соединенным Штатам, в первую очередь из-за наплыва преступников и наркоторговцев, которые, по его словам, проникли в страну из Венесуэлы.
«
"Он (Мадуро - ред.) нанес нашей стране огромный ущерб - прежде всего из-за наркотиков, но и потому, что выпустил к нам заключенных. Это стало настоящей катастрофой. Он опустошил свои тюрьмы. Другие страны тоже так делали", - заявил Трамп в Белом доме на заседании рабочей группы по подготовке Чемпионата мира по футболу 2026 года.
