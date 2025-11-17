https://ria.ru/20251117/tramp-2055591988.html
Трамп заявил, что Мадуро нанес ужасный ущерб США
Трамп заявил, что Мадуро нанес ужасный ущерб США - РИА Новости, 17.11.2025
Трамп заявил, что Мадуро нанес ужасный ущерб США
Президент США Дональд Трамп заявил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро "нанес ужасный ущерб" Соединенным Штатам, в первую очередь из-за наплыва преступников РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T23:38:00+03:00
2025-11-17T23:38:00+03:00
2025-11-17T23:39:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
дональд трамп
николас мадуро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155245/46/1552454660_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_d76bdc3a65fbc0f56c1f6208d4f4c9aa.jpg
https://ria.ru/20251029/tramp-2051367702.html
сша
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155245/46/1552454660_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_161d56c0f641da1bd290b1a84d0e02d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, венесуэла, дональд трамп, николас мадуро
В мире, США, Венесуэла, Дональд Трамп, Николас Мадуро
Трамп заявил, что Мадуро нанес ужасный ущерб США
Трамп заявил, что Мадуро нанес огромный ущерб США из-за наркоторговцев