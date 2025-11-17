https://ria.ru/20251117/polsha-2055591149.html
В Польше возбудили дело о терроризме после взрыва на железной дороге
В Польше возбудили дело о терроризме после взрыва на железной дороге - РИА Новости, 17.11.2025
В Польше возбудили дело о терроризме после взрыва на железной дороге
Польская прокуратура возбудила уголовное дело о терроризме после взрыва железнодорожной линии, ведущей на Украину, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T23:30:00+03:00
2025-11-17T23:30:00+03:00
2025-11-17T23:30:00+03:00
в мире
польша
украина
мазовецкое воеводство
дональд туск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055528032_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_0643dccc16099d53cf70a910cc52b914.jpg
https://ria.ru/20251117/nato-2055527781.html
польша
украина
мазовецкое воеводство
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055528032_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5c9807fc9f7dec20ce0d3d054d7fb42e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина, мазовецкое воеводство, дональд туск
В мире, Польша, Украина, Мазовецкое воеводство, Дональд Туск
В Польше возбудили дело о терроризме после взрыва на железной дороге
В Польше возбудили уголовное дело после взрыва ведущей на Украину ж/д линии
ВАРШАВА, 17 ноя – РИА Новости. Польская прокуратура возбудила уголовное дело о терроризме после взрыва железнодорожной линии, ведущей на Украину, сообщил журналистам пресс-секретарь Национальной прокуратуры республики Пшемыслав Новак.
В воскресенье полиция Мазовецкого воеводства Польши
сообщила о повреждении в Польше железнодорожной линии, ведущей на Украину
. Пострадавших нет. В понедельник премьер Польши Дональд Туск
заявил, что на месте произошел взрыв.
"Прокуратура начала расследование актов диверсий террористического характера, направленных против железнодорожной инфраструктуры и совершенных в пользу иностранной разведки", - рассказал Новак.
Он уточнил, что в состав следственной группы вошли прокуроры Мазовецкого отдела Национальной прокуратуры, а также сотрудники Агентства внутренней безопасности и Центрального бюро расследований полиции.