Рейтинг@Mail.ru
В Польше возбудили дело о терроризме после взрыва на железной дороге - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:30 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/polsha-2055591149.html
В Польше возбудили дело о терроризме после взрыва на железной дороге
В Польше возбудили дело о терроризме после взрыва на железной дороге - РИА Новости, 17.11.2025
В Польше возбудили дело о терроризме после взрыва на железной дороге
Польская прокуратура возбудила уголовное дело о терроризме после взрыва железнодорожной линии, ведущей на Украину, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T23:30:00+03:00
2025-11-17T23:30:00+03:00
в мире
польша
украина
мазовецкое воеводство
дональд туск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055528032_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_0643dccc16099d53cf70a910cc52b914.jpg
https://ria.ru/20251117/nato-2055527781.html
польша
украина
мазовецкое воеводство
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055528032_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5c9807fc9f7dec20ce0d3d054d7fb42e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина, мазовецкое воеводство, дональд туск
В мире, Польша, Украина, Мазовецкое воеводство, Дональд Туск
В Польше возбудили дело о терроризме после взрыва на железной дороге

В Польше возбудили уголовное дело после взрыва ведущей на Украину ж/д линии

© Getty Images / NurPhoto / Aleksander KalkaПольская полиция на месте ЧП на железной дороге
Польская полиция на месте ЧП на железной дороге - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Getty Images / NurPhoto / Aleksander Kalka
Польская полиция на месте ЧП на железной дороге
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 17 ноя – РИА Новости. Польская прокуратура возбудила уголовное дело о терроризме после взрыва железнодорожной линии, ведущей на Украину, сообщил журналистам пресс-секретарь Национальной прокуратуры республики Пшемыслав Новак.
В воскресенье полиция Мазовецкого воеводства Польши сообщила о повреждении в Польше железнодорожной линии, ведущей на Украину. Пострадавших нет. В понедельник премьер Польши Дональд Туск заявил, что на месте произошел взрыв.
"Прокуратура начала расследование актов диверсий террористического характера, направленных против железнодорожной инфраструктуры и совершенных в пользу иностранной разведки", - рассказал Новак.
Он уточнил, что в состав следственной группы вошли прокуроры Мазовецкого отдела Национальной прокуратуры, а также сотрудники Агентства внутренней безопасности и Центрального бюро расследований полиции.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Генсек НАТО предложил дождаться расследования причин взрыва в Польше
Вчера, 17:15
 
В миреПольшаУкраинаМазовецкое воеводствоДональд Туск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала