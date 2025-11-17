Польская полиция на месте ЧП на железной дороге

© Getty Images / NurPhoto / Aleksander Kalka Польская полиция на месте ЧП на железной дороге

В Польше возбудили дело о терроризме после взрыва на железной дороге

ВАРШАВА, 17 ноя – РИА Новости. Польская прокуратура возбудила уголовное дело о терроризме после взрыва железнодорожной линии, ведущей на Украину, сообщил журналистам пресс-секретарь Национальной прокуратуры республики Пшемыслав Новак.

"Прокуратура начала расследование актов диверсий террористического характера, направленных против железнодорожной инфраструктуры и совершенных в пользу иностранной разведки", - рассказал Новак.