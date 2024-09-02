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Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 02.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье
Звуки взрыва раздались в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T23:23
2024-09-02T23:23
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Звуки взрыва раздались в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольных Киеву частях Запорожской области объявлена воздушная тревога. "В Запорожье были слышны звуки взрыва", - сообщает телеканал. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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в мире, киев, запорожье, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Запорожье, Запорожская область
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье
"Общественное": в подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремел взрыв