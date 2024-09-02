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Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 02.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:23 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/vzryv-1970107609.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 02.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье
Звуки взрыва раздались в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T23:23
2024-09-02T23:23
специальная военная операция на украине
в мире
киев
запорожье
запорожская область
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Звуки взрыва раздались в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольных Киеву частях Запорожской области объявлена воздушная тревога. "В Запорожье были слышны звуки взрыва", - сообщает телеканал. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240902/obstrel-1970105168.html
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в мире, киев, запорожье, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Запорожье, Запорожская область
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье

"Общественное": в подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремел взрыв

© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице в городе Запорожье
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице в городе Запорожье. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Звуки взрыва раздались в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольных Киеву частях Запорожской области объявлена воздушная тревога.
«
"В Запорожье были слышны звуки взрыва", - сообщает телеканал.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
ВСУ применили натовскую артиллерию при обстреле школы в Горловке
Вчера, 22:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевЗапорожьеЗапорожская область
 
 
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