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Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье

Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 02.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье

Звуки взрыва раздались в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T23:23

2024-09-02T23:23

2024-09-02T23:23

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Звуки взрыва раздались в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольных Киеву частях Запорожской области объявлена воздушная тревога. "В Запорожье были слышны звуки взрыва", - сообщает телеканал. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20240902/obstrel-1970105168.html

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запорожская область

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