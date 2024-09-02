В США кортеж кандидата в вице-президенты попал в ДТП, есть пострадавшие
The Hill: кортеж кандидата в вице-президенты США Уолца попал в аварию
© AP Photo / Jacquelyn MartinТим Уолц
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Тим Уолц . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Часть автомобилей в составе кортежа кандидата на пост вице-президента США от Демократической партии Тима Уолца в понедельник попала в аварию в ходе движения колонны на предвыборное мероприятие в американский город Милуоки, в результате чего несколько человек получили ушибы, ссадины, сотрясение и перелом, пишет газета The Hill.
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"Автомобили, сопровождавшие кортеж губернатора Миннесоты Тима Уолца, столкнулись в понедельник, когда кандидат на пост вице-президента от Демократической партии направлялся на предвыборное мероприятие в Милуоки", - сообщает издание.
Как стало известно, одним из столкнувшихся автомобилей оказался микроавтобус, в котором находились журналисты, сопровождающие Уолца в поездке. Представители СМИ в результате столкновения получили ушибы и ссадины, один из них - сотрясение, а один сотрудник избирательного штаба сломал руку.
Машина, в которой ехал губернатор штата Миннесота и напарник действующего вице-президента США Камалы Харрис на предстоящих выборах, не находился ни в одном из столкнувшихся автомобилей колонны и продолжил движение.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, от Республиканцев - Дональд Трамп.
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