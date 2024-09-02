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В США кортеж кандидата в вице-президенты попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 02.09.2024
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22:57 02.09.2024 (обновлено: 22:59 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/dtp-1970105342.html
В США кортеж кандидата в вице-президенты попал в ДТП, есть пострадавшие
В США кортеж кандидата в вице-президенты попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 02.09.2024
В США кортеж кандидата в вице-президенты попал в ДТП, есть пострадавшие
Часть автомобилей в составе кортежа кандидата на пост вице-президента США от Демократической партии Тима Уолца в понедельник попала в аварию в ходе движения... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T22:57
2024-09-02T22:59
в мире
авто
сша
милуоки
миннесота
тим уолц
камала харрис
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ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Часть автомобилей в составе кортежа кандидата на пост вице-президента США от Демократической партии Тима Уолца в понедельник попала в аварию в ходе движения колонны на предвыборное мероприятие в американский город Милуоки, в результате чего несколько человек получили ушибы, ссадины, сотрясение и перелом, пишет газета The Hill. "Автомобили, сопровождавшие кортеж губернатора Миннесоты Тима Уолца, столкнулись в понедельник, когда кандидат на пост вице-президента от Демократической партии направлялся на предвыборное мероприятие в Милуоки", - сообщает издание. Как стало известно, одним из столкнувшихся автомобилей оказался микроавтобус, в котором находились журналисты, сопровождающие Уолца в поездке. Представители СМИ в результате столкновения получили ушибы и ссадины, один из них - сотрясение, а один сотрудник избирательного штаба сломал руку. Машина, в которой ехал губернатор штата Миннесота и напарник действующего вице-президента США Камалы Харрис на предстоящих выборах, не находился ни в одном из столкнувшихся автомобилей колонны и продолжил движение. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, от Республиканцев - Дональд Трамп.
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в мире, авто, сша, милуоки, миннесота, тим уолц, камала харрис, дональд трамп
В мире, Авто, США, Милуоки, Миннесота, Тим Уолц, Камала Харрис, Дональд Трамп
В США кортеж кандидата в вице-президенты попал в ДТП, есть пострадавшие

The Hill: кортеж кандидата в вице-президенты США Уолца попал в аварию

© AP Photo / Jacquelyn MartinТим Уолц
Тим Уолц - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Тим Уолц . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Часть автомобилей в составе кортежа кандидата на пост вице-президента США от Демократической партии Тима Уолца в понедельник попала в аварию в ходе движения колонны на предвыборное мероприятие в американский город Милуоки, в результате чего несколько человек получили ушибы, ссадины, сотрясение и перелом, пишет газета The Hill.
«
"Автомобили, сопровождавшие кортеж губернатора Миннесоты Тима Уолца, столкнулись в понедельник, когда кандидат на пост вице-президента от Демократической партии направлялся на предвыборное мероприятие в Милуоки", - сообщает издание.
Как стало известно, одним из столкнувшихся автомобилей оказался микроавтобус, в котором находились журналисты, сопровождающие Уолца в поездке. Представители СМИ в результате столкновения получили ушибы и ссадины, один из них - сотрясение, а один сотрудник избирательного штаба сломал руку.
Машина, в которой ехал губернатор штата Миннесота и напарник действующего вице-президента США Камалы Харрис на предстоящих выборах, не находился ни в одном из столкнувшихся автомобилей колонны и продолжил движение.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, от Республиканцев - Дональд Трамп.
Губернатор Миннесоты Тим Уолц - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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В миреАвтоСШАМилуокиМиннесотаТим УолцКамала ХаррисДональд Трамп
 
 
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