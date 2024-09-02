https://ria.ru/20240902/dtp-1970105342.html

В США кортеж кандидата в вице-президенты попал в ДТП, есть пострадавшие

В США кортеж кандидата в вице-президенты попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 02.09.2024

В США кортеж кандидата в вице-президенты попал в ДТП, есть пострадавшие

Часть автомобилей в составе кортежа кандидата на пост вице-президента США от Демократической партии Тима Уолца в понедельник попала в аварию в ходе движения... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T22:57

2024-09-02T22:57

2024-09-02T22:59

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камала харрис

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Часть автомобилей в составе кортежа кандидата на пост вице-президента США от Демократической партии Тима Уолца в понедельник попала в аварию в ходе движения колонны на предвыборное мероприятие в американский город Милуоки, в результате чего несколько человек получили ушибы, ссадины, сотрясение и перелом, пишет газета The Hill. "Автомобили, сопровождавшие кортеж губернатора Миннесоты Тима Уолца, столкнулись в понедельник, когда кандидат на пост вице-президента от Демократической партии направлялся на предвыборное мероприятие в Милуоки", - сообщает издание. Как стало известно, одним из столкнувшихся автомобилей оказался микроавтобус, в котором находились журналисты, сопровождающие Уолца в поездке. Представители СМИ в результате столкновения получили ушибы и ссадины, один из них - сотрясение, а один сотрудник избирательного штаба сломал руку. Машина, в которой ехал губернатор штата Миннесота и напарник действующего вице-президента США Камалы Харрис на предстоящих выборах, не находился ни в одном из столкнувшихся автомобилей колонны и продолжил движение. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, от Республиканцев - Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240809/uolts-1965093273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, авто, сша, милуоки, миннесота, тим уолц, камала харрис, дональд трамп