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ВСУ применили натовскую артиллерию при обстреле школы в Горловке
ВСУ применили натовскую артиллерию при обстреле школы в Горловке - РИА Новости, 02.09.2024
ВСУ применили натовскую артиллерию при обстреле школы в Горловке
Украинские военные применили "натовскую" при обстреле школы в Горловке в ДНР, сообщили РИА Новости в представительстве республики в Совместном центре контроля и РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T22:55
2024-09-02T22:55
2024-09-02T22:55
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ГОРЛОВКА (ДНР), 2 сен - РИА Новости. Украинские военные применили "натовскую" при обстреле школы в Горловке в ДНР, сообщили РИА Новости в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В ведомстве отметили, что, судя по характерным фрагментам и осколкам, найденным на месте обстрела, ВСУ применили "натовскую" артиллерию 155-миллиметрового калибра. Как передает корреспондент РИА Новости, артиллерийский снаряд прилетел во двор школы №40. Осколками и взрывной волной было повреждено остекление и фасад здания. Вахтер школы по имени Виктор рассказал, что всего было выбито более 60 окон. "Слышу свистит, и как грохнуло. Ну, я услышал, как все посыпалось. Я посчитал - 66 больших окон выбито", - сказал Виктор. По его словам, школы в Горловке работают на дистанционном обучении, поэтому при обстреле никто не пострадал. "Наш район частенько подвергается обстрелам, поэтому дистанционное обучение у детей. Слава богу, не было детей на данный момент, даже педагогов не было. Один я присутствовал в школе", - добавил он.
https://ria.ru/20240902/ataka-1970072754.html
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в мире, горловка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка
ВСУ применили натовскую артиллерию при обстреле школы в Горловке
ВСУ применили натовскую артиллерию при обстреле школы №40 в Горловке