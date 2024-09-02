Рейтинг@Mail.ru
ВСУ применили натовскую артиллерию при обстреле школы в Горловке - РИА Новости, 02.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:55 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/obstrel-1970105168.html
ВСУ применили натовскую артиллерию при обстреле школы в Горловке
ВСУ применили натовскую артиллерию при обстреле школы в Горловке - РИА Новости, 02.09.2024
ВСУ применили натовскую артиллерию при обстреле школы в Горловке
Украинские военные применили "натовскую" при обстреле школы в Горловке в ДНР, сообщили РИА Новости в представительстве республики в Совместном центре контроля и РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T22:55
2024-09-02T22:55
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874300525_0:64:2730:1600_1920x0_80_0_0_3b087c920834eb4bb4852a55c12bc42f.jpg
ГОРЛОВКА (ДНР), 2 сен - РИА Новости. Украинские военные применили "натовскую" при обстреле школы в Горловке в ДНР, сообщили РИА Новости в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В ведомстве отметили, что, судя по характерным фрагментам и осколкам, найденным на месте обстрела, ВСУ применили "натовскую" артиллерию 155-миллиметрового калибра. Как передает корреспондент РИА Новости, артиллерийский снаряд прилетел во двор школы №40. Осколками и взрывной волной было повреждено остекление и фасад здания. Вахтер школы по имени Виктор рассказал, что всего было выбито более 60 окон. "Слышу свистит, и как грохнуло. Ну, я услышал, как все посыпалось. Я посчитал - 66 больших окон выбито", - сказал Виктор. По его словам, школы в Горловке работают на дистанционном обучении, поэтому при обстреле никто не пострадал. "Наш район частенько подвергается обстрелам, поэтому дистанционное обучение у детей. Слава богу, не было детей на данный момент, даже педагогов не было. Один я присутствовал в школе", - добавил он.
https://ria.ru/20240902/ataka-1970072754.html
https://ria.ru/20240902/eskalatsiya-1969991243.html
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874300525_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_d13c5d6740be7f0cd3387dae719bbcfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка
ВСУ применили натовскую артиллерию при обстреле школы в Горловке

ВСУ применили натовскую артиллерию при обстреле школы №40 в Горловке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГОРЛОВКА (ДНР), 2 сен - РИА Новости. Украинские военные применили "натовскую" при обстреле школы в Горловке в ДНР, сообщили РИА Новости в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
В ведомстве отметили, что, судя по характерным фрагментам и осколкам, найденным на месте обстрела, ВСУ применили "натовскую" артиллерию 155-миллиметрового калибра.
Табличка с надписью Курск 108 (километров) на российско-украинской границе в Сумской области - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
В США прокомментировали атаку ВСУ на Курскую область
Вчера, 18:42
Как передает корреспондент РИА Новости, артиллерийский снаряд прилетел во двор школы №40. Осколками и взрывной волной было повреждено остекление и фасад здания. Вахтер школы по имени Виктор рассказал, что всего было выбито более 60 окон.
«
"Слышу свистит, и как грохнуло. Ну, я услышал, как все посыпалось. Я посчитал - 66 больших окон выбито", - сказал Виктор.
По его словам, школы в Горловке работают на дистанционном обучении, поэтому при обстреле никто не пострадал.
«
"Наш район частенько подвергается обстрелам, поэтому дистанционное обучение у детей. Слава богу, не было детей на данный момент, даже педагогов не было. Один я присутствовал в школе", - добавил он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
"Уничтожение мира". В США забили тревогу из-за плана Украины
Вчера, 14:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала