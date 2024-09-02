https://ria.ru/20240902/obstrel-1970105168.html

ВСУ применили натовскую артиллерию при обстреле школы в Горловке

ВСУ применили натовскую артиллерию при обстреле школы в Горловке - РИА Новости, 02.09.2024

ВСУ применили натовскую артиллерию при обстреле школы в Горловке

Украинские военные применили "натовскую" при обстреле школы в Горловке в ДНР, сообщили РИА Новости в представительстве республики в Совместном центре контроля и РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T22:55

2024-09-02T22:55

2024-09-02T22:55

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ГОРЛОВКА (ДНР), 2 сен - РИА Новости. Украинские военные применили "натовскую" при обстреле школы в Горловке в ДНР, сообщили РИА Новости в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В ведомстве отметили, что, судя по характерным фрагментам и осколкам, найденным на месте обстрела, ВСУ применили "натовскую" артиллерию 155-миллиметрового калибра. Как передает корреспондент РИА Новости, артиллерийский снаряд прилетел во двор школы №40. Осколками и взрывной волной было повреждено остекление и фасад здания. Вахтер школы по имени Виктор рассказал, что всего было выбито более 60 окон. "Слышу свистит, и как грохнуло. Ну, я услышал, как все посыпалось. Я посчитал - 66 больших окон выбито", - сказал Виктор. По его словам, школы в Горловке работают на дистанционном обучении, поэтому при обстреле никто не пострадал. "Наш район частенько подвергается обстрелам, поэтому дистанционное обучение у детей. Слава богу, не было детей на данный момент, даже педагогов не было. Один я присутствовал в школе", - добавил он.

https://ria.ru/20240902/ataka-1970072754.html

https://ria.ru/20240902/eskalatsiya-1969991243.html

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в мире, горловка