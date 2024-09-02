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В школе при посольстве России в США прошла торжественная линейка - РИА Новости, 02.09.2024
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22:47 02.09.2024 (обновлено: 22:48 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/shkola-1970104914.html
В школе при посольстве России в США прошла торжественная линейка
В школе при посольстве России в США прошла торжественная линейка - РИА Новости, 02.09.2024
В школе при посольстве России в США прошла торжественная линейка
Торжественной линейкой, посвященной Дню Знаний, начала сегодня новый учебный год школа при посольстве РФ в Вашингтоне. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T22:47
2024-09-02T22:48
общество
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ВАШИНГТОН, 2 сен РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Торжественной линейкой, посвященной Дню Знаний, начала сегодня новый учебный год школа при посольстве РФ в Вашингтоне. Школа открыла двери для учащихся в 67-й раз. Выступая перед учениками, учителями и родителями, посол РФ в США Анатолий Антонов выразил уверенность в том, что школа при российской дипмиссии сохранится на долгие годы и будет процветать. "Для этого мы, взрослые, делаем все возможное", - сказал он. Одним из главных событий предстоящего учебного года российский дипломат назвал празднование в мае 2025 года 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Я обращаюсь ко всем взрослым и детям: помните и храните память отцов и дедов, которые отдали жизнь за то, чтобы мы стояли здесь сегодня", - сказал он. Посол призвал детей больше читать, любить русский язык, изучать историю Российского государства. "Я очень хочу, чтобы наша школа была ступенькой вперед для наших детей, чтобы они стали настоящими гражданами, чтобы они искренне любили нашу Родину и были достойными ее гражданами", - отметил Антонов. Старт новому учебному году положил первый звонок, который дали ученики первого и одиннадцатого классов Аделина Попова и Илья Каменский. Безусловно, главными участниками праздника были первоклашки и выпускники-одиннадцатиклассники, которых собравшиеся встречали теплыми аплодисментами. Была и небольшая концертная программа, в которой дети представили свои номера. Например, первоклашки в полном составе читали стихи, завершающиеся такими словами: "В добрый час нам пожелайте, ну а мы не подведем". После линейки дети отправились в школу постигать азы наук. Впрочем, перед началом уроков их ждала фотосессия, и родители, конечно, не преминули воспользоваться возможностью сделать на память фотографии своих детей и еще раз пожелать им удачи в первый день нового учебного года.
https://ria.ru/20240902/shkola-1969837692.html
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общество, россия, сша, анатолий антонов
Общество, Россия, США, Анатолий Антонов
В школе при посольстве России в США прошла торжественная линейка

Школа при посольстве России в Вашингтоне начала новый учебный год в 67-й раз

© AP Photo / Carolyn KasterПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 сен РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Торжественной линейкой, посвященной Дню Знаний, начала сегодня новый учебный год школа при посольстве РФ в Вашингтоне.
Школа открыла двери для учащихся в 67-й раз. Выступая перед учениками, учителями и родителями, посол РФ в США Анатолий Антонов выразил уверенность в том, что школа при российской дипмиссии сохранится на долгие годы и будет процветать.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Русская школа учит науке побеждать
Вчера, 08:00
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"Для этого мы, взрослые, делаем все возможное", - сказал он.
Одним из главных событий предстоящего учебного года российский дипломат назвал празднование в мае 2025 года 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Я обращаюсь ко всем взрослым и детям: помните и храните память отцов и дедов, которые отдали жизнь за то, чтобы мы стояли здесь сегодня", - сказал он.
Посол призвал детей больше читать, любить русский язык, изучать историю Российского государства. "Я очень хочу, чтобы наша школа была ступенькой вперед для наших детей, чтобы они стали настоящими гражданами, чтобы они искренне любили нашу Родину и были достойными ее гражданами", - отметил Антонов.
Старт новому учебному году положил первый звонок, который дали ученики первого и одиннадцатого классов Аделина Попова и Илья Каменский. Безусловно, главными участниками праздника были первоклашки и выпускники-одиннадцатиклассники, которых собравшиеся встречали теплыми аплодисментами. Была и небольшая концертная программа, в которой дети представили свои номера. Например, первоклашки в полном составе читали стихи, завершающиеся такими словами: "В добрый час нам пожелайте, ну а мы не подведем".
После линейки дети отправились в школу постигать азы наук. Впрочем, перед началом уроков их ждала фотосессия, и родители, конечно, не преминули воспользоваться возможностью сделать на память фотографии своих детей и еще раз пожелать им удачи в первый день нового учебного года.
Первый звонок и разговоры о важном: День знаний в российских школах
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

День знаний — начало нового учебного года для всех российских школьников, студентов, учителей и преподавателей. В этом году его отмечают 2 сентября.

Ученики во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в гимназии №2 во Владивостоке

День знаний — начало нового учебного года для всех российских школьников, студентов, учителей и преподавателей. В этом году его отмечают 2 сентября.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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1 из 12
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, классные часы.

Первоклассник перед началом торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе №629 в Москве

Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, классные часы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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2 из 12
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В этом учебном году школьники начнут изучать ряд новых обязательных и внеурочных предметов: "Труд", "Основы безопасности и защиты Родины", "Семьеведение".

Школьники во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в гимназии №2 во Владивостоке

В этом учебном году школьники начнут изучать ряд новых обязательных и внеурочных предметов: "Труд", "Основы безопасности и защиты Родины", "Семьеведение".

© РИА Новости / Виталий Аньков
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3 из 12
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

В понедельник утром Владимир Путин провел открытый урок "Разговор о важном" в МБОУ СОШ № 20 имени Героев Отечества Кызыла.

Первый звонок во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе №629 в Москве

В понедельник утром Владимир Путин провел открытый урок "Разговор о важном" в МБОУ СОШ № 20 имени Героев Отечества Кызыла.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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4 из 12
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Глава государства ответил на вопросы школьников и рассказал об успехах в зоне спецоперации, о ситуации в Курской области и возможности урегулирования конфликта, о роли русского языка и истории.

Первоклассники во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе №629 в Москве

Глава государства ответил на вопросы школьников и рассказал об успехах в зоне спецоперации, о ситуации в Курской области и возможности урегулирования конфликта, о роли русского языка и истории.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 12
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Истоки праздника связывают с пришедшим из Византии в Россию в XV веке обычаем отмечать наступление нового календарного года в первый день осени.

Первоклассники во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в гимназии №2 во Владивостоке

Истоки праздника связывают с пришедшим из Византии в Россию в XV веке обычаем отмечать наступление нового календарного года в первый день осени.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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6 из 12
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов поздравил с Днем знаний школьников, педагогов и родителей, отметив роль каждого, кто принимает участие в образовательном процессе.

Школьники провожают первоклассников в классы после торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в гимназии №2 во Владивостоке

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов поздравил с Днем знаний школьников, педагогов и родителей, отметив роль каждого, кто принимает участие в образовательном процессе.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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7 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Все плановые мероприятия по подготовке к учебному году, которые проходили в течение всего лета, завершены в срок, — заявил он.

Первоклассники во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе №30 в Симферополе

Все плановые мероприятия по подготовке к учебному году, которые проходили в течение всего лета, завершены в срок, — заявил он.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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8 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Министр поблагодарил и родительское сообщество. "Вы наши надежные партнеры, вместе мы создаем лучшее для будущих поколений", — заключил глава Минпросвещения.

Первоклассники в классе после торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе №30 в Симферополе

Министр поблагодарил и родительское сообщество. "Вы наши надежные партнеры, вместе мы создаем лучшее для будущих поколений", — заключил глава Минпросвещения.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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9 из 12
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

На фото: школьники во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в гимназии № 2 во Владивостоке.

Школьники во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в гимназии №2 во Владивостоке

На фото: школьники во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в гимназии № 2 во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
10 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Также в этом учебном году все образовательные организации обязаны будут вывешивать на своих зданиях или устанавливать на своей территории флаг Российской Федерации.

Первоклассники перед началом торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе №30 в Симферополе

Также в этом учебном году все образовательные организации обязаны будут вывешивать на своих зданиях или устанавливать на своей территории флаг Российской Федерации.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Всего в стране за парты в этом году сядут 18,5 миллиона учеников, включая 1,8 миллиона первоклассников.

Первоклассники в классе после торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе №629 в Москве

Всего в стране за парты в этом году сядут 18,5 миллиона учеников, включая 1,8 миллиона первоклассников.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
12 из 12

День знаний — начало нового учебного года для всех российских школьников, студентов, учителей и преподавателей. В этом году его отмечают 2 сентября.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
1 из 12

Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, классные часы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
2 из 12

В этом учебном году школьники начнут изучать ряд новых обязательных и внеурочных предметов: "Труд", "Основы безопасности и защиты Родины", "Семьеведение".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
3 из 12

В понедельник утром Владимир Путин провел открытый урок "Разговор о важном" в МБОУ СОШ № 20 имени Героев Отечества Кызыла.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 12

Глава государства ответил на вопросы школьников и рассказал об успехах в зоне спецоперации, о ситуации в Курской области и возможности урегулирования конфликта, о роли русского языка и истории.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 12

Истоки праздника связывают с пришедшим из Византии в Россию в XV веке обычаем отмечать наступление нового календарного года в первый день осени.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
6 из 12

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов поздравил с Днем знаний школьников, педагогов и родителей, отметив роль каждого, кто принимает участие в образовательном процессе.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
7 из 12

Все плановые мероприятия по подготовке к учебному году, которые проходили в течение всего лета, завершены в срок, — заявил он.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 12

Министр поблагодарил и родительское сообщество. "Вы наши надежные партнеры, вместе мы создаем лучшее для будущих поколений", — заключил глава Минпросвещения.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
9 из 12

На фото: школьники во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в гимназии № 2 во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
10 из 12

Также в этом учебном году все образовательные организации обязаны будут вывешивать на своих зданиях или устанавливать на своей территории флаг Российской Федерации.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
11 из 12

Всего в стране за парты в этом году сядут 18,5 миллиона учеников, включая 1,8 миллиона первоклассников.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
ОбществоРоссияСШААнатолий Антонов
 
 
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