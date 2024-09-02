https://ria.ru/20240902/shkola-1970104914.html

В школе при посольстве России в США прошла торжественная линейка

В школе при посольстве России в США прошла торжественная линейка - РИА Новости, 02.09.2024

В школе при посольстве России в США прошла торжественная линейка

Торжественной линейкой, посвященной Дню Знаний, начала сегодня новый учебный год школа при посольстве РФ в Вашингтоне. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T22:47

2024-09-02T22:47

2024-09-02T22:48

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анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 2 сен РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Торжественной линейкой, посвященной Дню Знаний, начала сегодня новый учебный год школа при посольстве РФ в Вашингтоне. Школа открыла двери для учащихся в 67-й раз. Выступая перед учениками, учителями и родителями, посол РФ в США Анатолий Антонов выразил уверенность в том, что школа при российской дипмиссии сохранится на долгие годы и будет процветать. "Для этого мы, взрослые, делаем все возможное", - сказал он. Одним из главных событий предстоящего учебного года российский дипломат назвал празднование в мае 2025 года 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Я обращаюсь ко всем взрослым и детям: помните и храните память отцов и дедов, которые отдали жизнь за то, чтобы мы стояли здесь сегодня", - сказал он. Посол призвал детей больше читать, любить русский язык, изучать историю Российского государства. "Я очень хочу, чтобы наша школа была ступенькой вперед для наших детей, чтобы они стали настоящими гражданами, чтобы они искренне любили нашу Родину и были достойными ее гражданами", - отметил Антонов. Старт новому учебному году положил первый звонок, который дали ученики первого и одиннадцатого классов Аделина Попова и Илья Каменский. Безусловно, главными участниками праздника были первоклашки и выпускники-одиннадцатиклассники, которых собравшиеся встречали теплыми аплодисментами. Была и небольшая концертная программа, в которой дети представили свои номера. Например, первоклашки в полном составе читали стихи, завершающиеся такими словами: "В добрый час нам пожелайте, ну а мы не подведем". После линейки дети отправились в школу постигать азы наук. Впрочем, перед началом уроков их ждала фотосессия, и родители, конечно, не преминули воспользоваться возможностью сделать на память фотографии своих детей и еще раз пожелать им удачи в первый день нового учебного года.

https://ria.ru/20240902/shkola-1969837692.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, сша, анатолий антонов