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Первый звонок и разговоры о важном: День знаний в российских школах

Первый звонок и разговоры о важном: День знаний в российских школах - РИА Новости, 02.09.2024

Первый звонок и разговоры о важном: День знаний в российских школах

Для российских школьников начался новый учебный год. День знаний — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T13:26

2024-09-02T13:26

2024-09-02T23:39

фото

1 сентября

россия

снг

ссср

образование - общество

день знаний

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Для российских школьников начался новый учебный год. День знаний — в фотоленте Ria.ru.

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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