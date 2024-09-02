Рейтинг@Mail.ru
Первый звонок и разговоры о важном: День знаний в российских школах - РИА Новости, 02.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:26 02.09.2024 (обновлено: 23:39 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/shkola-1969923025.html
Первый звонок и разговоры о важном: День знаний в российских школах
Первый звонок и разговоры о важном: День знаний в российских школах - РИА Новости, 02.09.2024
Первый звонок и разговоры о важном: День знаний в российских школах
Для российских школьников начался новый учебный год. День знаний — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T13:26
2024-09-02T23:39
фото
1 сентября
россия
снг
ссср
образование - общество
день знаний
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969916700_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7db5fc975f3f323cca6ed859b79bf9ea.jpg
Для российских школьников начался новый учебный год. День знаний — в фотоленте Ria.ru.
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969916700_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a4ed95d83c64cacb0a217b32e7d4e578.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, 1 сентября, россия, снг, ссср, образование - общество, день знаний, школы, учителя, сергей кравцов
Фото, 1 сентября, Россия, СНГ, СССР, Образование - Общество, День знаний, Школы, учителя, Сергей Кравцов

Первый звонок и разговоры о важном: День знаний в российских школах

Читать ria.ru в
Для российских школьников начался новый учебный год. День знаний — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

День знаний — начало нового учебного года для всех российских школьников, студентов, учителей и преподавателей. В этом году его отмечают 2 сентября.

Ученики во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в гимназии №2 во Владивостоке

День знаний — начало нового учебного года для всех российских школьников, студентов, учителей и преподавателей. В этом году его отмечают 2 сентября.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
1 из 12
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, классные часы.

Первоклассник перед началом торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе №629 в Москве

Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, классные часы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
2 из 12
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В этом учебном году школьники начнут изучать ряд новых обязательных и внеурочных предметов: "Труд", "Основы безопасности и защиты Родины", "Семьеведение".

Школьники во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в гимназии №2 во Владивостоке

В этом учебном году школьники начнут изучать ряд новых обязательных и внеурочных предметов: "Труд", "Основы безопасности и защиты Родины", "Семьеведение".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
3 из 12
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

В понедельник утром Владимир Путин провел открытый урок "Разговор о важном" в МБОУ СОШ № 20 имени Героев Отечества Кызыла.

Первый звонок во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе №629 в Москве

В понедельник утром Владимир Путин провел открытый урок "Разговор о важном" в МБОУ СОШ № 20 имени Героев Отечества Кызыла.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 12
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Глава государства ответил на вопросы школьников и рассказал об успехах в зоне спецоперации, о ситуации в Курской области и возможности урегулирования конфликта, о роли русского языка и истории.

Первоклассники во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе №629 в Москве

Глава государства ответил на вопросы школьников и рассказал об успехах в зоне спецоперации, о ситуации в Курской области и возможности урегулирования конфликта, о роли русского языка и истории.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 12
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Истоки праздника связывают с пришедшим из Византии в Россию в XV веке обычаем отмечать наступление нового календарного года в первый день осени.

Первоклассники во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в гимназии №2 во Владивостоке

Истоки праздника связывают с пришедшим из Византии в Россию в XV веке обычаем отмечать наступление нового календарного года в первый день осени.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
6 из 12
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов поздравил с Днем знаний школьников, педагогов и родителей, отметив роль каждого, кто принимает участие в образовательном процессе.

Школьники провожают первоклассников в классы после торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в гимназии №2 во Владивостоке

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов поздравил с Днем знаний школьников, педагогов и родителей, отметив роль каждого, кто принимает участие в образовательном процессе.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
7 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Все плановые мероприятия по подготовке к учебному году, которые проходили в течение всего лета, завершены в срок, — заявил он.

Первоклассники во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе №30 в Симферополе

Все плановые мероприятия по подготовке к учебному году, которые проходили в течение всего лета, завершены в срок, — заявил он.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Министр поблагодарил и родительское сообщество. "Вы наши надежные партнеры, вместе мы создаем лучшее для будущих поколений", — заключил глава Минпросвещения.

Первоклассники в классе после торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе №30 в Симферополе

Министр поблагодарил и родительское сообщество. "Вы наши надежные партнеры, вместе мы создаем лучшее для будущих поколений", — заключил глава Минпросвещения.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
9 из 12
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

На фото: школьники во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в гимназии № 2 во Владивостоке.

Школьники во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в гимназии №2 во Владивостоке

На фото: школьники во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в гимназии № 2 во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
10 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Также в этом учебном году все образовательные организации обязаны будут вывешивать на своих зданиях или устанавливать на своей территории флаг Российской Федерации.

Первоклассники перед началом торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе №30 в Симферополе

Также в этом учебном году все образовательные организации обязаны будут вывешивать на своих зданиях или устанавливать на своей территории флаг Российской Федерации.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Всего в стране за парты в этом году сядут 18,5 миллиона учеников, включая 1,8 миллиона первоклассников.

Первоклассники в классе после торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе №629 в Москве

Всего в стране за парты в этом году сядут 18,5 миллиона учеников, включая 1,8 миллиона первоклассников.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
Фото1 сентябряРоссияСНГСССРОбразование - ОбществоДень знанийШколыучителяСергей Кравцов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала