Первый звонок и разговоры о важном: День знаний в российских школах

День знаний — начало нового учебного года для всех российских школьников, студентов, учителей и преподавателей. В этом году его отмечают 2 сентября.
День знаний — начало нового учебного года для всех российских школьников, студентов, учителей и преподавателей. В этом году его отмечают 2 сентября.
Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, классные часы.
Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, классные часы.
В этом учебном году школьники начнут изучать ряд новых обязательных и внеурочных предметов: "Труд", "Основы безопасности и защиты Родины", "Семьеведение".
В этом учебном году школьники начнут изучать ряд новых обязательных и внеурочных предметов: "Труд", "Основы безопасности и защиты Родины", "Семьеведение".
В понедельник утром Владимир Путин провел открытый урок "Разговор о важном" в МБОУ СОШ № 20 имени Героев Отечества Кызыла.
В понедельник утром Владимир Путин провел открытый урок "Разговор о важном" в МБОУ СОШ № 20 имени Героев Отечества Кызыла.
Глава государства ответил на вопросы школьников и рассказал об успехах в зоне спецоперации, о ситуации в Курской области и возможности урегулирования конфликта, о роли русского языка и истории.
Глава государства ответил на вопросы школьников и рассказал об успехах в зоне спецоперации, о ситуации в Курской области и возможности урегулирования конфликта, о роли русского языка и истории.
Истоки праздника связывают с пришедшим из Византии в Россию в XV веке обычаем отмечать наступление нового календарного года в первый день осени.
Истоки праздника связывают с пришедшим из Византии в Россию в XV веке обычаем отмечать наступление нового календарного года в первый день осени.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов поздравил с Днем знаний школьников, педагогов и родителей, отметив роль каждого, кто принимает участие в образовательном процессе.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов поздравил с Днем знаний школьников, педагогов и родителей, отметив роль каждого, кто принимает участие в образовательном процессе.
Все плановые мероприятия по подготовке к учебному году, которые проходили в течение всего лета, завершены в срок, — заявил он.
Все плановые мероприятия по подготовке к учебному году, которые проходили в течение всего лета, завершены в срок, — заявил он.
Министр поблагодарил и родительское сообщество. "Вы наши надежные партнеры, вместе мы создаем лучшее для будущих поколений", — заключил глава Минпросвещения.
Министр поблагодарил и родительское сообщество. "Вы наши надежные партнеры, вместе мы создаем лучшее для будущих поколений", — заключил глава Минпросвещения.
На фото: школьники во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в гимназии № 2 во Владивостоке.
На фото: школьники во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в гимназии № 2 во Владивостоке.
Также в этом учебном году все образовательные организации обязаны будут вывешивать на своих зданиях или устанавливать на своей территории флаг Российской Федерации.
Также в этом учебном году все образовательные организации обязаны будут вывешивать на своих зданиях или устанавливать на своей территории флаг Российской Федерации.
Всего в стране за парты в этом году сядут 18,5 миллиона учеников, включая 1,8 миллиона первоклассников.
Всего в стране за парты в этом году сядут 18,5 миллиона учеников, включая 1,8 миллиона первоклассников.