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На Украине уволили главу "Укрэнерго" - РИА Новости, 02.09.2024
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23:06 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/ukrenergo-1970106509.html
На Украине уволили главу "Укрэнерго"
На Украине уволили главу "Укрэнерго" - РИА Новости, 02.09.2024
На Украине уволили главу "Укрэнерго"
Владимир Кудрицкий уволен с должности главы национальной энергетической компании "Укрэнерго", сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T23:06
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Владимир Кудрицкий уволен с должности главы национальной энергетической компании "Укрэнерго", сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Украинское издание "Экономическая правда" 30 августа со ссылкой на источники писало, что Кудрицкий в ближайшее время может быть уволен с должности главы "Укрэнерго" за плохую защиту энергообъектов. "Одного из самых адекватных людей по энергетике - руководителя "Укрэнерго" уволили… (министр энергетики Герман – ред.) Галущенко, (замруководителя офиса Владимира Зеленского Ростислав – ред.) Шурма давно хотели освободить его. Реальная причина - это животное желание сесть на все финансовые потоки", - написал Железняк в своем Telegram-канале. По информации украинского телеканала "Общественное", исполнять обязанности главы "Укрэнерго" будет замглавы правления Алексей Брехт. Кудрицкий возглавлял "Укрэнерго" с августа 2020 года.
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в мире, жкх, владимир зеленский, укрэнерго, верховная рада украины, украина
В мире, ЖКХ, Владимир Зеленский, Укрэнерго, Верховная Рада Украины, Украина
На Украине уволили главу "Укрэнерго"

Депутат Рады Железняк: Кудрицкого уволили с должности главы "Укрэнерго"

© Фото : страница Владимира Кудрицкого в соцсетиВладимир Кудрицкий
Владимир Кудрицкий - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Фото : страница Владимира Кудрицкого в соцсети
Владимир Кудрицкий. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Владимир Кудрицкий уволен с должности главы национальной энергетической компании "Укрэнерго", сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Украинское издание "Экономическая правда" 30 августа со ссылкой на источники писало, что Кудрицкий в ближайшее время может быть уволен с должности главы "Укрэнерго" за плохую защиту энергообъектов.
«
"Одного из самых адекватных людей по энергетике - руководителя "Укрэнерго" уволили… (министр энергетики Герман – ред.) Галущенко, (замруководителя офиса Владимира Зеленского Ростислав – ред.) Шурма давно хотели освободить его. Реальная причина - это животное желание сесть на все финансовые потоки", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
По информации украинского телеканала "Общественное", исполнять обязанности главы "Укрэнерго" будет замглавы правления Алексей Брехт.
Кудрицкий возглавлял "Укрэнерго" с августа 2020 года.
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