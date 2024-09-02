https://ria.ru/20240902/ukrenergo-1970106509.html
На Украине уволили главу "Укрэнерго"
На Украине уволили главу "Укрэнерго" - РИА Новости, 02.09.2024
На Украине уволили главу "Укрэнерго"
Владимир Кудрицкий уволен с должности главы национальной энергетической компании "Укрэнерго", сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T23:06
2024-09-02T23:06
2024-09-02T23:06
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Владимир Кудрицкий уволен с должности главы национальной энергетической компании "Укрэнерго", сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Украинское издание "Экономическая правда" 30 августа со ссылкой на источники писало, что Кудрицкий в ближайшее время может быть уволен с должности главы "Укрэнерго" за плохую защиту энергообъектов. "Одного из самых адекватных людей по энергетике - руководителя "Укрэнерго" уволили… (министр энергетики Герман – ред.) Галущенко, (замруководителя офиса Владимира Зеленского Ростислав – ред.) Шурма давно хотели освободить его. Реальная причина - это животное желание сесть на все финансовые потоки", - написал Железняк в своем Telegram-канале. По информации украинского телеканала "Общественное", исполнять обязанности главы "Укрэнерго" будет замглавы правления Алексей Брехт. Кудрицкий возглавлял "Укрэнерго" с августа 2020 года.
https://ria.ru/20240625/vinnitsa-1955394767.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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На Украине уволили главу "Укрэнерго"
Депутат Рады Железняк: Кудрицкого уволили с должности главы "Укрэнерго"