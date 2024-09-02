https://ria.ru/20240902/pozhar-1970107300.html
В Петербурге загорелось складское помещение
В Петербурге загорелось складское помещение - РИА Новости, 02.09.2024
В Петербурге загорелось складское помещение
Пожар произошел в складском помещении на площади 300 квадратных метров в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T23:19
2024-09-02T23:19
2024-09-02T23:19
происшествия
петродворцовый район
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Пожар произошел в складском помещении на площади 300 квадратных метров в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, сообщает городское ГУМЧС. Пожар произошел в Петродворцовом районе по адресу: Краснофлотское шоссе д. 1 лит Б. "В складском помещении размером 15 на 40 происходит горение на площади 300 квадратных метров. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 4 единицы техники и 18 человек.
https://ria.ru/20240902/pozhar-1970099644.html
петродворцовый район
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_7c4d71d529e7fbdc01832fd51267351e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, петродворцовый район, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Петродворцовый район, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге загорелось складское помещение
В Петербурге загорелось складское помещение на площади 300 квадратных метров