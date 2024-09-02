https://ria.ru/20240902/pozhar-1970107300.html

В Петербурге загорелось складское помещение

В Петербурге загорелось складское помещение - РИА Новости, 02.09.2024

В Петербурге загорелось складское помещение

Пожар произошел в складском помещении на площади 300 квадратных метров в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T23:19

2024-09-02T23:19

2024-09-02T23:19

происшествия

петродворцовый район

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Пожар произошел в складском помещении на площади 300 квадратных метров в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, сообщает городское ГУМЧС. Пожар произошел в Петродворцовом районе по адресу: Краснофлотское шоссе д. 1 лит Б. "В складском помещении размером 15 на 40 происходит горение на площади 300 квадратных метров. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 4 единицы техники и 18 человек.

https://ria.ru/20240902/pozhar-1970099644.html

петродворцовый район

санкт-петербург

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происшествия, петродворцовый район, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)