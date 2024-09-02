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Германия продлила внешнее управление активами "Роснефти" - РИА Новости, 02.09.2024
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23:48 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/rosneft-1970108578.html
Германия продлила внешнее управление активами "Роснефти"
Германия продлила внешнее управление активами "Роснефти" - РИА Новости, 02.09.2024
Германия продлила внешнее управление активами "Роснефти"
Власти Германии продлили внешнее управление активами российской государственной компании "Роснефть" до 10 марта 2025 года, сообщается в заявлении министерства... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T23:48
2024-09-02T23:48
экономика
германия
берлин (город)
карлсруэ
роснефть
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Власти Германии продлили внешнее управление активами российской государственной компании "Роснефть" до 10 марта 2025 года, сообщается в заявлении министерства экономики Германии на сайте ведомства. "Правительство Германии продлевает (...) срок действия постановления об внешнем управлении над компаниями Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining &amp; Marketing GmbH до 10 марта 2025 года. Тем самым, Rosneft Deutschland остается под контролем Федерального сетевого агентства", - говорится в заявлении. Продление далее аргументируется тем, что "Роснефть" "убедительно" продемонстрировала, что продажа Rosneft Deutschland активно продвигается и должна быть завершена до конца года. "Продление срока действия постановления о внешнем управлении является мерой против прогнозируемых рисков для надежности поставок. В частности, постановление продолжает гарантировать поставки в федеральные земли Берлин и Бранденбург", - говорится далее. Правительство ФРГ в сентябре 2022 года передало компании Rosneft Deutschland и RN Refining &amp; Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом, оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. В марте агентство DPA со ссылкой на заявление министерства экономики страны сообщало, что правительство Германии пока воздерживается от национализации активов "Роснефти" и продлевает внешнее управление на шесть месяцев. А 28 августа Рейтер со ссылкой на представителя министерства писал, что правительство Германии примет решение о будущих шагах в отношении активов "Роснефти" в Германии к 10 сентября. Суд в Германии 14 марта 2023 года отклонил иск "Роснефти" против немецкого правительства, поддержав передачу ее активов под внешнее управление. Без результатов осталась также подача апелляции в августе. Кроме того, защита "Роснефти" в апреле направила в минэкономики ФРГ требование о возмещении убытков от внешнего управления "дочек" компании в Германии, также был направлен иск против продления такого управления. В декабре 2023 года "Роснефть" подала конституционную жалобу в Федеральный административный суд Германии против передачи ее дочерних предприятий под внешнее управление германского Федерального сетевого агентства.
https://ria.ru/20240825/biznes-1968368446.html
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экономика, германия, берлин (город), карлсруэ, роснефть
Экономика, Германия, Берлин (город), Карлсруэ, Роснефть
Германия продлила внешнее управление активами "Роснефти"

Германия продлила внешнее управление активами "Роснефти" до 10 марта 2025 года

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛоготип "Роснефти"
Логотип Роснефти - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Логотип "Роснефти". Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Власти Германии продлили внешнее управление активами российской государственной компании "Роснефть" до 10 марта 2025 года, сообщается в заявлении министерства экономики Германии на сайте ведомства.
«
"Правительство Германии продлевает (...) срок действия постановления об внешнем управлении над компаниями Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH до 10 марта 2025 года. Тем самым, Rosneft Deutschland остается под контролем Федерального сетевого агентства", - говорится в заявлении.
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Продление далее аргументируется тем, что "Роснефть" "убедительно" продемонстрировала, что продажа Rosneft Deutschland активно продвигается и должна быть завершена до конца года.
«
"Продление срока действия постановления о внешнем управлении является мерой против прогнозируемых рисков для надежности поставок. В частности, постановление продолжает гарантировать поставки в федеральные земли Берлин и Бранденбург", - говорится далее.
Правительство ФРГ в сентябре 2022 года передало компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом, оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге.
В марте агентство DPA со ссылкой на заявление министерства экономики страны сообщало, что правительство Германии пока воздерживается от национализации активов "Роснефти" и продлевает внешнее управление на шесть месяцев. А 28 августа Рейтер со ссылкой на представителя министерства писал, что правительство Германии примет решение о будущих шагах в отношении активов "Роснефти" в Германии к 10 сентября.
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Суд в Германии 14 марта 2023 года отклонил иск "Роснефти" против немецкого правительства, поддержав передачу ее активов под внешнее управление. Без результатов осталась также подача апелляции в августе. Кроме того, защита "Роснефти" в апреле направила в минэкономики ФРГ требование о возмещении убытков от внешнего управления "дочек" компании в Германии, также был направлен иск против продления такого управления.
В декабре 2023 года "Роснефть" подала конституционную жалобу в Федеральный административный суд Германии против передачи ее дочерних предприятий под внешнее управление германского Федерального сетевого агентства.
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