https://ria.ru/20240902/rosneft-1970108578.html

Германия продлила внешнее управление активами "Роснефти"

Германия продлила внешнее управление активами "Роснефти" - РИА Новости, 02.09.2024

Германия продлила внешнее управление активами "Роснефти"

Власти Германии продлили внешнее управление активами российской государственной компании "Роснефть" до 10 марта 2025 года, сообщается в заявлении министерства... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T23:48

2024-09-02T23:48

2024-09-02T23:48

экономика

германия

берлин (город)

карлсруэ

роснефть

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Власти Германии продлили внешнее управление активами российской государственной компании "Роснефть" до 10 марта 2025 года, сообщается в заявлении министерства экономики Германии на сайте ведомства. "Правительство Германии продлевает (...) срок действия постановления об внешнем управлении над компаниями Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH до 10 марта 2025 года. Тем самым, Rosneft Deutschland остается под контролем Федерального сетевого агентства", - говорится в заявлении. Продление далее аргументируется тем, что "Роснефть" "убедительно" продемонстрировала, что продажа Rosneft Deutschland активно продвигается и должна быть завершена до конца года. "Продление срока действия постановления о внешнем управлении является мерой против прогнозируемых рисков для надежности поставок. В частности, постановление продолжает гарантировать поставки в федеральные земли Берлин и Бранденбург", - говорится далее. Правительство ФРГ в сентябре 2022 года передало компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом, оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. В марте агентство DPA со ссылкой на заявление министерства экономики страны сообщало, что правительство Германии пока воздерживается от национализации активов "Роснефти" и продлевает внешнее управление на шесть месяцев. А 28 августа Рейтер со ссылкой на представителя министерства писал, что правительство Германии примет решение о будущих шагах в отношении активов "Роснефти" в Германии к 10 сентября. Суд в Германии 14 марта 2023 года отклонил иск "Роснефти" против немецкого правительства, поддержав передачу ее активов под внешнее управление. Без результатов осталась также подача апелляции в августе. Кроме того, защита "Роснефти" в апреле направила в минэкономики ФРГ требование о возмещении убытков от внешнего управления "дочек" компании в Германии, также был направлен иск против продления такого управления. В декабре 2023 года "Роснефть" подала конституционную жалобу в Федеральный административный суд Германии против передачи ее дочерних предприятий под внешнее управление германского Федерального сетевого агентства.

https://ria.ru/20240825/biznes-1968368446.html

https://ria.ru/20240827/sopchuk-1968698669.html

https://ria.ru/20240824/kiev-1968212095.html

германия

берлин (город)

карлсруэ

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экономика, германия, берлин (город), карлсруэ, роснефть