ФРГ надеется на поддержку Киева в расследовании по "Северным потокам"
ФРГ надеется на помощь Киева в расследовании теракта на "Северных потоках"
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
БЕРЛИН, 2 сен - РИА Новости. Германия полагается на правительство Украины в вопросе поддержки в расследовании терактов на "Северных потоках" на фоне сообщений о причастности к ним украинских диверсантов, следует из ответа официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффманн.
"Да", - ответила она в ходе брифинга кабмина на вопрос, полагается ли Берлин на то, что правительство Владимира Зеленского предоставит поддержку в расследовании диверсий на "Северных потоках".
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Хоффманн уточнила, что этот ответ относится не к правительству Германии, а к генеральной прокуратуре страны, которая ведет расследование.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара: Светлана и Евгений Успенские.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.