https://ria.ru/20240902/rassledovanie-1970108020.html

ФРГ надеется на поддержку Киева в расследовании по "Северным потокам"

ФРГ надеется на поддержку Киева в расследовании по "Северным потокам" - РИА Новости, 02.09.2024

ФРГ надеется на поддержку Киева в расследовании по "Северным потокам"

Германия полагается на правительство Украины в вопросе поддержки в расследовании терактов на "Северных потоках" на фоне сообщений о причастности к ним... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T23:34

2024-09-02T23:34

2024-09-02T23:41

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БЕРЛИН, 2 сен - РИА Новости. Германия полагается на правительство Украины в вопросе поддержки в расследовании терактов на "Северных потоках" на фоне сообщений о причастности к ним украинских диверсантов, следует из ответа официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффманн. "Да", - ответила она в ходе брифинга кабмина на вопрос, полагается ли Берлин на то, что правительство Владимира Зеленского предоставит поддержку в расследовании диверсий на "Северных потоках". Хоффманн уточнила, что этот ответ относится не к правительству Германии, а к генеральной прокуратуре страны, которая ведет расследование. Ранее немецкие СМИ сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара: Светлана и Евгений Успенские. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240831/turtsiya-1969668645.html

https://ria.ru/20240820/germaniya-1967364273.html

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в мире, германия, россия, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2