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Харрис сообщили о ДТП с кортежем ее напарника - РИА Новости, 02.09.2024
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23:14 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/harris-1970107067.html
Харрис сообщили о ДТП с кортежем ее напарника
Харрис сообщили о ДТП с кортежем ее напарника - РИА Новости, 02.09.2024
Харрис сообщили о ДТП с кортежем ее напарника
Кандидата на пост президента США Камалу Харрис проинформировали о дорожно-транспортном происшествии с кортежем ее напарника на предстоящих выборах - губернатора РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T23:14
2024-09-02T23:14
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ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Кандидата на пост президента США Камалу Харрис проинформировали о дорожно-транспортном происшествии с кортежем ее напарника на предстоящих выборах - губернатора Миннесоты Тима Уолца, претендующего на пост вице-президента, Харрис уже созвонилась с ним, сообщили в Белом доме. "Вице-президента проинформировали о столкновении с участием колонны губернатора Уолца, сотрудники продолжат сообщать ей новости (об этой аварии - ред.) на протяжении дня", - заявил представитель американской администрации. Отмечается, что Харрис уже созвонилась с Уолцем, чтобы узнать детали случившегося. В понедельник часть автомобилей в составе кортежа Уолца попала в аварию в ходе движения колонны на предвыборное мероприятие в американский город Милуоки. По данным газеты The Hill, одним из столкнувшихся автомобилей оказался микроавтобус, в котором находились сопровождающие Уолца журналисты. Представители СМИ в результате столкновения получили ушибы и ссадины, один из них - сотрясение, а один сотрудник избирательного штаба получил перелом руки. Машина, в которой находился губернатор штата Миннесота и напарник действующего вице-президента США Камалы Харрис на предстоящих выборах, не находился ни в одном из столкнувшихся автомобилей колонны и продолжил движение. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую партию - Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240728/ssha-1962464222.html
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в мире, авто, сша, милуоки, миннесота, камала харрис, тим уолц, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, Авто, США, Милуоки, Миннесота, Камала Харрис, Тим Уолц, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Харрис сообщили о ДТП с кортежем ее напарника

Вице-президента США Харрис проинформировали о ДТП с кортежем ее напарника Уолца

© AP Photo / Justin Sullivan/PoolКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© AP Photo / Justin Sullivan/Pool
Камала Харрис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Кандидата на пост президента США Камалу Харрис проинформировали о дорожно-транспортном происшествии с кортежем ее напарника на предстоящих выборах - губернатора Миннесоты Тима Уолца, претендующего на пост вице-президента, Харрис уже созвонилась с ним, сообщили в Белом доме.
"Вице-президента проинформировали о столкновении с участием колонны губернатора Уолца, сотрудники продолжат сообщать ей новости (об этой аварии - ред.) на протяжении дня", - заявил представитель американской администрации.
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Отмечается, что Харрис уже созвонилась с Уолцем, чтобы узнать детали случившегося.
В понедельник часть автомобилей в составе кортежа Уолца попала в аварию в ходе движения колонны на предвыборное мероприятие в американский город Милуоки. По данным газеты The Hill, одним из столкнувшихся автомобилей оказался микроавтобус, в котором находились сопровождающие Уолца журналисты. Представители СМИ в результате столкновения получили ушибы и ссадины, один из них - сотрясение, а один сотрудник избирательного штаба получил перелом руки.
Машина, в которой находился губернатор штата Миннесота и напарник действующего вице-президента США Камалы Харрис на предстоящих выборах, не находился ни в одном из столкнувшихся автомобилей колонны и продолжил движение.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую партию - Дональд Трамп.
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В миреАвтоСШАМилуокиМиннесотаКамала ХаррисТим УолцДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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