Харрис сообщили о ДТП с кортежем ее напарника
Вице-президента США Харрис проинформировали о ДТП с кортежем ее напарника Уолца
© AP Photo / Justin Sullivan/PoolКамала Харрис
© AP Photo / Justin Sullivan/Pool
Камала Харрис. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Кандидата на пост президента США Камалу Харрис проинформировали о дорожно-транспортном происшествии с кортежем ее напарника на предстоящих выборах - губернатора Миннесоты Тима Уолца, претендующего на пост вице-президента, Харрис уже созвонилась с ним, сообщили в Белом доме.
"Вице-президента проинформировали о столкновении с участием колонны губернатора Уолца, сотрудники продолжат сообщать ей новости (об этой аварии - ред.) на протяжении дня", - заявил представитель американской администрации.
Отмечается, что Харрис уже созвонилась с Уолцем, чтобы узнать детали случившегося.
В понедельник часть автомобилей в составе кортежа Уолца попала в аварию в ходе движения колонны на предвыборное мероприятие в американский город Милуоки. По данным газеты The Hill, одним из столкнувшихся автомобилей оказался микроавтобус, в котором находились сопровождающие Уолца журналисты. Представители СМИ в результате столкновения получили ушибы и ссадины, один из них - сотрясение, а один сотрудник избирательного штаба получил перелом руки.
Машина, в которой находился губернатор штата Миннесота и напарник действующего вице-президента США Камалы Харрис на предстоящих выборах, не находился ни в одном из столкнувшихся автомобилей колонны и продолжил движение.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую партию - Дональд Трамп.
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