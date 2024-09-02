https://ria.ru/20240902/harris-1970107067.html

Харрис сообщили о ДТП с кортежем ее напарника

Харрис сообщили о ДТП с кортежем ее напарника - РИА Новости, 02.09.2024

Харрис сообщили о ДТП с кортежем ее напарника

Кандидата на пост президента США Камалу Харрис проинформировали о дорожно-транспортном происшествии с кортежем ее напарника на предстоящих выборах - губернатора РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T23:14

2024-09-02T23:14

2024-09-02T23:14

в мире

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тим уолц

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Кандидата на пост президента США Камалу Харрис проинформировали о дорожно-транспортном происшествии с кортежем ее напарника на предстоящих выборах - губернатора Миннесоты Тима Уолца, претендующего на пост вице-президента, Харрис уже созвонилась с ним, сообщили в Белом доме. "Вице-президента проинформировали о столкновении с участием колонны губернатора Уолца, сотрудники продолжат сообщать ей новости (об этой аварии - ред.) на протяжении дня", - заявил представитель американской администрации. Отмечается, что Харрис уже созвонилась с Уолцем, чтобы узнать детали случившегося. В понедельник часть автомобилей в составе кортежа Уолца попала в аварию в ходе движения колонны на предвыборное мероприятие в американский город Милуоки. По данным газеты The Hill, одним из столкнувшихся автомобилей оказался микроавтобус, в котором находились сопровождающие Уолца журналисты. Представители СМИ в результате столкновения получили ушибы и ссадины, один из них - сотрясение, а один сотрудник избирательного штаба получил перелом руки. Машина, в которой находился губернатор штата Миннесота и напарник действующего вице-президента США Камалы Харрис на предстоящих выборах, не находился ни в одном из столкнувшихся автомобилей колонны и продолжил движение. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую партию - Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240728/ssha-1962464222.html

https://ria.ru/20240807/kharris-1964728710.html

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милуоки

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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