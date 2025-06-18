https://ria.ru/20250618/putin-2023725580.html

Путин рассказал о целях работы ПМЭФ

Путин рассказал о целях работы ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2025

Путин рассказал о целях работы ПМЭФ

Основной целью работы на ПМЭФ является общение с партнерами и подписание большого количества договоров и соглашений, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T23:41:00+03:00

2025-06-18T23:41:00+03:00

2025-06-18T23:55:00+03:00

россия

пмэф-2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Основной целью работы на ПМЭФ является общение с партнерами и подписание большого количества договоров и соглашений, заявил президент РФ Владимир Путин."Проводится этот форум давно, действительно, уже с 90-х годов, и постепенно-постепенно начал расти, приобретает всё большую и большую популярность. И как раз в силу того, ...что к нам приезжает всё больше и больше наших партнёров - и сам факт общения между собой, подписание достаточно большого количества соглашений, договоров, всяких протоколов и так далее, - вот, собственно говоря, основная цель работы", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/putin-2023726392.html

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