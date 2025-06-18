https://ria.ru/20250618/putin-2023725580.html
Путин рассказал о целях работы ПМЭФ
Путин рассказал о целях работы ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2025
Путин рассказал о целях работы ПМЭФ
Основной целью работы на ПМЭФ является общение с партнерами и подписание большого количества договоров и соглашений, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T23:41:00+03:00
2025-06-18T23:41:00+03:00
2025-06-18T23:55:00+03:00
россия
пмэф-2025
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023724257_0:0:1468:825_1920x0_80_0_0_20265091bf64bb50af1c7d4432657803.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Основной целью работы на ПМЭФ является общение с партнерами и подписание большого количества договоров и соглашений, заявил президент РФ Владимир Путин."Проводится этот форум давно, действительно, уже с 90-х годов, и постепенно-постепенно начал расти, приобретает всё большую и большую популярность. И как раз в силу того, ...что к нам приезжает всё больше и больше наших партнёров - и сам факт общения между собой, подписание достаточно большого количества соглашений, договоров, всяких протоколов и так далее, - вот, собственно говоря, основная цель работы", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/putin-2023726392.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023724257_0:0:1100:825_1920x0_80_0_0_659e298ebc54de52a65dc2ff6ae314d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, в мире
Россия, ПМЭФ-2025, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал о целях работы ПМЭФ
Путин: целью ПМЭФ является общение с партнерами