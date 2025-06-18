Рейтинг@Mail.ru
Россия выступает за справедливый мировой порядок, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
23:42 18.06.2025 (обновлено: 23:47 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/putin-2023725793.html
Россия выступает за справедливый мировой порядок, заявил Путин
Россия выступает за справедливый мировой порядок, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2025
Россия выступает за справедливый мировой порядок, заявил Путин
Россия выступает за справедливый миропорядок, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T23:42:00+03:00
2025-06-18T23:47:00+03:00
россия
пмэф-2025
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023724257_0:0:1468:825_1920x0_80_0_0_20265091bf64bb50af1c7d4432657803.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Россия выступает за справедливый миропорядок, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств на полях ПМЭФ."Мы выступаем за справедливый миропорядок, за то, чтобы правила международной торговой организации соблюдались, а не менялись в силу политической конъюнктуры от одного месяца к другому. Мы выступаем против всяких всевозможных торговых войн и ограничений", - сказал российский президент.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/putin-2023726392.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023724257_0:0:1100:825_1920x0_80_0_0_659e298ebc54de52a65dc2ff6ae314d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, в мире
Россия, ПМЭФ-2025, Владимир Путин, В мире
Россия выступает за справедливый мировой порядок, заявил Путин

Путин: Россия выступает за справедливый мировой порядок

Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Россия выступает за справедливый миропорядок, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств на полях ПМЭФ.
"Мы выступаем за справедливый миропорядок, за то, чтобы правила международной торговой организации соблюдались, а не менялись в силу политической конъюнктуры от одного месяца к другому. Мы выступаем против всяких всевозможных торговых войн и ограничений", - сказал российский президент.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Путин прокомментировал прогнозы о замедлении мировой торговли
Вчера, 23:43
 
ПМЭФ-2025РоссияВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала