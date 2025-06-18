https://ria.ru/20250618/putin-2023725793.html
Россия выступает за справедливый мировой порядок, заявил Путин
Россия выступает за справедливый мировой порядок, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2025
Россия выступает за справедливый мировой порядок, заявил Путин
Россия выступает за справедливый миропорядок, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T23:42:00+03:00
2025-06-18T23:42:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Россия выступает за справедливый миропорядок, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств на полях ПМЭФ."Мы выступаем за справедливый миропорядок, за то, чтобы правила международной торговой организации соблюдались, а не менялись в силу политической конъюнктуры от одного месяца к другому. Мы выступаем против всяких всевозможных торговых войн и ограничений", - сказал российский президент.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, владимир путин, в мире
Россия, ПМЭФ-2025, Владимир Путин, В мире
Россия выступает за справедливый мировой порядок, заявил Путин
Путин: Россия выступает за справедливый мировой порядок