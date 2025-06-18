https://ria.ru/20250618/putin-2023725394.html
Путин отметил рост количества приезжающих на ПМЭФ участников
Путин отметил рост количества приезжающих на ПМЭФ участников - РИА Новости, 18.06.2025
Путин отметил рост количества приезжающих на ПМЭФ участников
Все больше и больше партнеров РФ приезжает на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T23:40:00+03:00
2025-06-18T23:40:00+03:00
2025-06-18T23:49:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Все больше и больше партнеров РФ приезжает на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), заявил президент РФ Владимир Путин."К нам приезжает все больше и больше наших партнеров", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/putin-2023726825.html
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Путин: "Все больше и больше партнеров РФ приезжает на ПМЭФ"
Все больше и больше партнеров РФ приезжает на ПМЭФ, заявил Путин. Тем не менее, прогнозы о том, что мировая торговля будет замедляться, имеют под собой определенные основания, считает президент.
2025-06-18T23:40
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россия
Путин отметил рост количества приезжающих на ПМЭФ участников
Путин: все больше и больше партнеров приезжает на ПМЭФ