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Путин отметил рост количества приезжающих на ПМЭФ участников - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
23:40 18.06.2025 (обновлено: 23:49 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/putin-2023725394.html
Путин отметил рост количества приезжающих на ПМЭФ участников
Путин отметил рост количества приезжающих на ПМЭФ участников - РИА Новости, 18.06.2025
Путин отметил рост количества приезжающих на ПМЭФ участников
Все больше и больше партнеров РФ приезжает на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.06.2025
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пмэф-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Все больше и больше партнеров РФ приезжает на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), заявил президент РФ Владимир Путин."К нам приезжает все больше и больше наших партнеров", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/putin-2023726825.html
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60
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Путин: "Все больше и больше партнеров РФ приезжает на ПМЭФ"
Все больше и больше партнеров РФ приезжает на ПМЭФ, заявил Путин. Тем не менее, прогнозы о том, что мировая торговля будет замедляться, имеют под собой определенные основания, считает президент.
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россия
ПМЭФ-2025, Россия
Путин отметил рост количества приезжающих на ПМЭФ участников

Путин: все больше и больше партнеров приезжает на ПМЭФ

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Все больше и больше партнеров РФ приезжает на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), заявил президент РФ Владимир Путин.
"К нам приезжает все больше и больше наших партнеров", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025Россия
 
 
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