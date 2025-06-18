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Путин анонсировал российско-китайские учения - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
23:56 18.06.2025 (обновлено: 00:01 19.06.2025)
https://ria.ru/20250618/putin-2023729033.html
Путин анонсировал российско-китайские учения
Путин анонсировал российско-китайские учения - РИА Новости, 19.06.2025
Путин анонсировал российско-китайские учения
Россия и Китай регулярно проводят совместные военные учения, проведут их и в 2025 году, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-18T23:56:00+03:00
2025-06-19T00:01:00+03:00
пмэф-2025
владимир путин
россия
китай
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия и Китай регулярно проводят совместные военные учения, проведут их и в 2025 году, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы (Россия и Китай - ред.) регулярно проводим учения и будем проводить их и в этом году", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/putin-2023728697.html
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владимир путин, россия, китай
ПМЭФ-2025, Владимир Путин, Россия, Китай
Путин анонсировал российско-китайские учения

Путин: Россия и Китай проведут в этом году совместные учения

Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия и Китай регулярно проводят совместные военные учения, проведут их и в 2025 году, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы (Россия и Китай - ред.) регулярно проводим учения и будем проводить их и в этом году", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Путин рассказал, на чем стоит сосредоточиться России и КНР
Вчера, 23:54
 
ПМЭФ-2025Владимир ПутинРоссияКитай
 
 
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