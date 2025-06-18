https://ria.ru/20250618/putin-2023729033.html

Путин анонсировал российско-китайские учения

Путин анонсировал российско-китайские учения - РИА Новости, 19.06.2025

Путин анонсировал российско-китайские учения

Россия и Китай регулярно проводят совместные военные учения, проведут их и в 2025 году, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-18T23:56:00+03:00

2025-06-18T23:56:00+03:00

2025-06-19T00:01:00+03:00

пмэф-2025

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия и Китай регулярно проводят совместные военные учения, проведут их и в 2025 году, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы (Россия и Китай - ред.) регулярно проводим учения и будем проводить их и в этом году", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/putin-2023728697.html

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китай

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владимир путин, россия, китай