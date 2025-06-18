https://ria.ru/20250618/putin-2023727658.html
В России растет интерес к китайскому языку, заявил Путин
В России растет интерес к китайскому языку, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
В России растет интерес к китайскому языку, заявил Путин
Интерес к китайскому языку в России растет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-18T23:49:00+03:00
2025-06-18T23:49:00+03:00
2025-06-19T00:02:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Интерес к китайскому языку в России растет, заявил президент РФ Владимир Путин.В субботу вечером Путин проводит встречу с главами международных информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Я могу сказать, что интерес к китайскому языку растет в России... Здесь нет ничего удивительного, и здесь нет ничего, что отличало бы, в данном случае, российско-китайские отношения от любых других отношений нашей страны с другими странами в случае расширения объема контактов и экономической активности", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Путин о своей внучке, которая учит китайский
Путин рассказал, что его внучка учит китайский, у нее воспитательница из Пекина.
2025-06-18T23:49
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россия, владимир путин, в мире, китай
Россия, ПМЭФ-2025, Владимир Путин, В мире, Китай
В России растет интерес к китайскому языку, заявил Путин
Путин: в России растет интерес к китайскому языку