https://ria.ru/20250618/putin-2023726681.html

Путин рассказал о сотрудничестве России с Юго-Восточной Азией

Путин рассказал о сотрудничестве России с Юго-Восточной Азией - РИА Новости, 19.06.2025

Путин рассказал о сотрудничестве России с Юго-Восточной Азией

Сотрудничество РФ с Юго-Восточной Азией поступательно развивается, объемы торговли постоянно растут, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-18T23:46:00+03:00

2025-06-18T23:46:00+03:00

2025-06-19T00:02:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Сотрудничество РФ с Юго-Восточной Азией поступательно развивается, объемы торговли постоянно растут, заявил президент России Владимир Путин.В субботу вечером Путин проводит встречу с главами международных информагентств."Что касается нашего сотрудничества с Юго-Восточной Азией, то оно развивается и развивается поступательно из года в год. Объемы товарооборота растут", - сказал Путин.Путин ранее отметил, что основной целью работы на ПМЭФ является общение с партнерами и подписание большого количества договоров и соглашений.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/pmef-2023061199.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, азия, владимир путин, юго-восточная азия