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Путин рассказал о сотрудничестве России с Юго-Восточной Азией - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
23:46 18.06.2025 (обновлено: 00:02 19.06.2025)
https://ria.ru/20250618/putin-2023726681.html
Путин рассказал о сотрудничестве России с Юго-Восточной Азией
Путин рассказал о сотрудничестве России с Юго-Восточной Азией - РИА Новости, 19.06.2025
Путин рассказал о сотрудничестве России с Юго-Восточной Азией
Сотрудничество РФ с Юго-Восточной Азией поступательно развивается, объемы торговли постоянно растут, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-18T23:46:00+03:00
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пмэф-2025
россия
азия
владимир путин
юго-восточная азия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Сотрудничество РФ с Юго-Восточной Азией поступательно развивается, объемы торговли постоянно растут, заявил президент России Владимир Путин.В субботу вечером Путин проводит встречу с главами международных информагентств."Что касается нашего сотрудничества с Юго-Восточной Азией, то оно развивается и развивается поступательно из года в год. Объемы товарооборота растут", - сказал Путин.Путин ранее отметил, что основной целью работы на ПМЭФ является общение с партнерами и подписание большого количества договоров и соглашений.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, азия, владимир путин, юго-восточная азия
ПМЭФ-2025, Россия, Азия, Владимир Путин, Юго-Восточная Азия
Путин рассказал о сотрудничестве России с Юго-Восточной Азией

Путин: сотрудничество России с Юго-Восточной Азией поступательно развивается

Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Сотрудничество РФ с Юго-Восточной Азией поступательно развивается, объемы торговли постоянно растут, заявил президент России Владимир Путин.
В субботу вечером Путин проводит встречу с главами международных информагентств.
«
"Что касается нашего сотрудничества с Юго-Восточной Азией, то оно развивается и развивается поступательно из года в год. Объемы товарооборота растут", - сказал Путин.
Путин ранее отметил, что основной целью работы на ПМЭФ является общение с партнерами и подписание большого количества договоров и соглашений.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Петербургский международный экономический форум
Вчера, 00:15
 
ПМЭФ-2025РоссияАзияВладимир ПутинЮго-Восточная Азия
 
 
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