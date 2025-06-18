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Путин рассказал о сотрудничестве России с Юго-Восточной Азией
Путин рассказал о сотрудничестве России с Юго-Восточной Азией - РИА Новости, 19.06.2025
Путин рассказал о сотрудничестве России с Юго-Восточной Азией
Сотрудничество РФ с Юго-Восточной Азией поступательно развивается, объемы торговли постоянно растут, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-18T23:46:00+03:00
2025-06-18T23:46:00+03:00
2025-06-19T00:02:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Сотрудничество РФ с Юго-Восточной Азией поступательно развивается, объемы торговли постоянно растут, заявил президент России Владимир Путин.В субботу вечером Путин проводит встречу с главами международных информагентств."Что касается нашего сотрудничества с Юго-Восточной Азией, то оно развивается и развивается поступательно из года в год. Объемы товарооборота растут", - сказал Путин.Путин ранее отметил, что основной целью работы на ПМЭФ является общение с партнерами и подписание большого количества договоров и соглашений.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, азия, владимир путин, юго-восточная азия
ПМЭФ-2025, Россия, Азия, Владимир Путин, Юго-Восточная Азия
Путин рассказал о сотрудничестве России с Юго-Восточной Азией
Путин: сотрудничество России с Юго-Восточной Азией поступательно развивается