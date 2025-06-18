https://ria.ru/20250618/putin-2023728697.html
Путин рассказал, на чем стоит сосредоточиться России и КНР
Путин рассказал, на чем стоит сосредоточиться России и КНР - РИА Новости, 19.06.2025
Путин рассказал, на чем стоит сосредоточиться России и КНР
России и Китаю нужно сосредоточить внимание на высокотехнологичных сферах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-18T23:54:00+03:00
2025-06-18T23:54:00+03:00
2025-06-19T00:01:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. России и Китаю нужно сосредоточить внимание на высокотехнологичных сферах, заявил президент РФ Владимир Путин."Нам нужно больше сосредоточить внимание на высокотехнологичных сферах. И здесь, конечно, и нашим китайским друзьям будет, на что просмотреть и чем заинтересоваться в России", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, владимир путин, китай, в мире
Россия, ПМЭФ-2025, Владимир Путин, Китай, В мире
Путин рассказал, на чем стоит сосредоточиться России и КНР
Путин: России и КНР стоит сосредоточиться на высокотехнологичных сферах